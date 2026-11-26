Caritas Suisse lance l'opération «Un million d'étoiles» du 27 novembre au 20 décembre 2026. Près de 100 lieux s'illumineront pour soutenir les 360'000 travailleurs suisses touchés par la pauvreté.

Travailler ne suffit plus pour vivre, Caritas alerte sur la pauvreté en Suisse

Travailler ne suffit plus pour vivre, Caritas alerte sur la pauvreté en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

L'action menée par Caritas «Un million d'étoiles» illumine une centaine de lieux en Suisse durant l'Avent chaque année. En Suisse, 360'000 personnes actives sont touchées ou menacées par la pauvreté, ont rappelé les Caritas régionales.

La hausse des primes d'assurance-maladie, les faibles revenus et le coût élevé du logement accentuent la pression financière sur de nombreux ménages, écrit jeudi Caritas Suisse dans un communiqué. Les services de conseil et de soutien des seize Caritas régionales constatent cette détresse au quotidien, y compris chez des personnes qui exercent une activité professionnelle.

«Quiconque travaille devrait pouvoir vivre de son revenu. Pourtant, pour de nombreuses personnes en Suisse, cela ne va pas de soi. Avec l'opération 'Un million d'étoiles', nous souhaitons montrer que nous n'oublions pas les personnes en difficulté financière», a déclaré Christine Gerstner, du réseau Caritas.

Centaines de bénévoles mobilisés

Du 27 novembre au 20 décembre 2026, des installations de bougies vont prendre place dans environ 100 endroits différents à travers le pays. Les Caritas régionales organisent ces rassemblements en collaboration avec des paroisses, des associations locales et des groupes de jeunes. Des centaines de bénévoles vont d'ailleurs venir prêter main-forte pour illuminer les places, les escaliers et les parvis des églises.

La population est, elle, invitée à venir allumer une bougie pour manifester sa solidarité envers les personnes en situation de précarité. Ces manifestations publiques s'accompagnent souvent d'un programme festif dans les localités concernées. Une participation reste également possible en ligne grâce à une bougie virtuelle proposée sur le site internet de l'organisation.