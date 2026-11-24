Les fonctionnaires vaudois ont à nouveau défilé mardi soir à Lausanne. Ils ont manifesté par milliers contre l'austérité et les coupes budgetaires.

Les fonctionnaires vaudois scandent à nouveau leur colère à Lausanne

Les fonctionnaires vaudois scandent à nouveau leur colère à Lausanne

«Coupez nos budgets, on coupera vos têtes»

ATS Agence télégraphique suisse

Une nouvelle manifestation contre l'austérité et les coupes budgétaires dans les services publics vaudois s'est tenue mardi. La journée de grève et de mobilisation a été ponctuée par un cortège à Lausanne rejoint par quelques milliers de personnes en soirée.

Le rendez-vous était donné dès 18h00 sur l'esplanade de Montbenon par les syndicats de la fonction publique et parapublique SSP et SUD. Les manifestants se sont élancés environ 45 minutes plus tard, direction le Château.

«Jeunesse fâchée mais pas facho»

«Coupez nos budgets, on coupera vos têtes», «Financez nos classes, pas vos avions de chasse» ou encore «Jeunesse fâchée pas facho» pouvait-on lire dans la foule. De nombreux jeunes étaient présents parmi les manifestants.

La mobilisation est la deuxième grève et le troisième rassemblement de l’automne. La première avait eu lieu le 5 novembre, un peu moins d'un mois avant l'examen du budget par le Grand Conseil prévu dès le 1er décembre. La deuxième a eu lieu vendredi dernier, et a coïncidé avec la grève de la jeunesse. Elle a rassemblé près de 40'000 personnes.