Les contrôleurs vérifient désormais les billets sur les trajets longue distance sans porter d'uniforme. Et pour cause: les resquilleurs causent chaque année aux CFF des pertes se chiffrant en millions.

Les CFF traquent désormais eux aussi les resquilleurs avec des contrôleurs incognito

Les CFF traquent désormais eux aussi les resquilleurs avec des contrôleurs incognito

Bernadette Hogg

Tout à coup, la contrôleuse, vêtue d’un jean et d’un t-shirt, se présente et exige votre billet! Ce que beaucoup ne connaissaient jusqu’à présent que dans les tramways ou les bus se produit désormais également dans le trafic longue distance des CFF: la compagnie envoie certains contrôleurs incognito, comme l’a rapporté «20 Minuten».

C’est ce qui est arrivé à une femme à bord de l’IC 5 reliant Saint-Gall à Zurich, qui a été contrôlée par plusieurs employés des CFF vêtus de tenues de ville. Un seul indice aurait pu trahir l’identité des contrôleurs: tous portaient un grand sac à dos.

Cette nouvelle pratique étonne la voyageuse, comme elle l’explique au quotidien: «Je passe une heure dans le train. Sur les longs trajets, on est de toute façon contrôlé. Si je n’avais pas eu de billet, ils m’auraient de toute façon prise sur le fait.» Pour cela, il n’est pas nécessaire de se déplacer incognito, déplore-t-elle.

Les transports publics luttent contre des pertes se chiffrant en millions

Interrogés par Blick, les CFF confirment cette nouvelle tactique. Depuis le changement d’horaire de décembre 2025, le personnel de bord est également soutenu par des équipes supplémentaires sur les lignes longue distance.

Ces équipes se déplacent par groupes de quatre et, selon le porte-parole des CFF Reto Schärli, elles sont majoritairement en uniforme et ne portent «que parfois des vêtements civils». «Ils portent toutefois de manière visible un badge de contrôle», précise Reto Schärli. Ces renforts sont là pour soulager le personnel permanent. «Dans les trains très fréquentés notamment, le temps manque souvent pour accomplir toutes les tâches et répondre aux demandes des voyageurs.»

Pourquoi cette nouvelle stratégie? Pour les CFF, c’est une question de gros sous et de grosses pertes. «Le secteur estime que les transports publics perdent chaque année plusieurs centaines de millions en raison des voyages sans titre de transport», explique Reto Schärli. C’est pourquoi les CFF renforcent la présence des contrôleurs sur les lignes très fréquentées. «Grâce à ces contrôles ponctuels sur le trafic longue distance, les CFF garantissent les recettes des transports publics», précise le porte-parole.

Les voyageurs acceptent les contrôleurs en civil

Et comment cette tactique d’infiltration est-elle perçue par les voyageurs? Les CFF se montrent satisfaits: des essais pilotes auraient montré que cette tactique est bien acceptée par la clientèle. De plus, les employés se sentiraient plus en sécurité et auraient davantage de temps à consacrer aux voyageurs honnêtes qui paient leur billet.