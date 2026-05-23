Un embouteillage de 20 km paralyse l'autoroute A2 entre Erstfeld et Göschenen ce samedi matin. Les automobilistes en direction du sud attendent jusqu'à 1h40. Le TCS recommande de passer par le San Bernardino.

Un embouteillage de 20 km bloque l'entrée nord du Gothard

Un embouteillage de 20 km bloque l'entrée nord du Gothard

Week-end de la Pentecôte

ATS Agence télégraphique suisse

Le bouchon devant le tunnel routier du Gothard s’allonge rapidement samedi matin: alors qu’il atteignait encore dix kilomètres peu après 5 heures du matin devant le portail nord, la file de véhicules s’était déjà étendue à 20 kilomètres après 7 heures.

Les automobilistes doivent prévoir deux heures et quarante minutes de temps de trajet supplémentaire, a indiqué le TCS sur son site.

Comme itinéraire alternatif, l’A13 via le tunnel du San Bernardino a été recommandée, mais la circulation y était également congestionnée. Dans le sens inverse aussi, la patience est de mise: au poste-frontière de Chiasso-Brogeda, le bouchon atteignait au même moment trois kilomètres, soit environ 20 minutes d’attente.

L’Office fédéral des routes (OFROU) s’attendait à un trafic particulièrement dense durant le week-end de Pentecôte. A la même période lors d'années précédentes, des bouchons de 28 kilomètres de long se sont déjà formés devant le Gothard.