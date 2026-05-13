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150 millions de francs de dommages
L'accident dans le tunnel du Gothard aurait pu être évité selon un rapport

L'accident survenu en aout 2023 dans le tunnel ferroviaire du Gothard aurait pu être évité, selon une nouvelle expertise réalisée pour le ministère public tessinois et révélé par la SRF. Les CFF «réfutent catégoriquement» cette conclusion.
Publié: 09:52 heures
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Les CFF disent avoir installé des détecteurs de déraillement aux points névralgiques situés avant le tunnel de base du Saint-Gothard.
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ATS Agence télégraphique suisse

L'accident survenu à la suite d'une rupture de roue avait entraîné des dommages s'élevant à 150 millions de francs et la fermeture d'un tube du tunnel pendant plus d'un an. Selon l'expertise du ministère public tessinois, transmise à la SRF, quelqu'un pourrait être coupable d'un délit.

Les CFF rejettent cette conclusion. Le rapport cité par la SRF leur reproche d’avoir ignoré des signaux d’alerte. Ils auraient ainsi pu limiter l’ampleur des dégâts. Ceci est faux et constitue une appréciation isolée, affirment-ils dans une prise de position.

Cette affirmation n’est partagée ni par le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) ni par l’Office fédéral des transports (OFT). Selon le rapport final du SESE, l'accident a été causé par la rupture d’un disque de roue d’un wagon de marchandises, et non par «une défaillance des systèmes des CFF ou de la gestion de l’exploitation».

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Selon l'ex-régie fédérale, la direction de l’exploitation a agi correctement, «les systèmes ont fonctionné correctement – la cause est la rupture d’une roue d’un wagon de marchandises». Il s’agit également d’une procédure en cours. Les CFF ont transmis leur prise de position détaillée au ministère public tessinois.

Recommandations de sécurité

Afin de réduire le risque de déraillements à l’avenir, il faut agir au niveau de la maintenance de certains wagons de marchandises appartenant à des détenteurs internationaux, ont ajouté les CFF. A cet égard, ils soutiennent les recommandations de sécurité du SESE de juin 2025 et ont demandé des mesures officielles rapides pour améliorer l’entretien de cette flotte de wagons, telles que l’OFT souhaite les mettre en œuvre pour la Suisse.

Dans sa prise de position, l'entreprise affirme avoir tiré les conséquences de la situation et, entre autres, contrôle plus intensivement les wagons de marchandises et a installé des détecteurs de déraillement aux points névralgiques situés avant le tunnel de base du Saint-Gothard.

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