Le bouchon devant le tunnel routier du Gothard s’allonge rapidement samedi matin: alors qu’il atteignait encore dix kilomètres peu après 5 heures du matin devant le portail nord, la file de véhicules s’était déjà étendue à 16 kilomètres après 7 heures.
Les automobilistes doivent prévoir deux heures et quarante minutes de temps de trajet supplémentaire, a indiqué le TCS sur son site.
Comme itinéraire alternatif, l’A13 via le tunnel du San Bernardino a été recommandée, mais la circulation y était également congestionnée. Dans le sens inverse aussi, la patience est de mise: au poste-frontière de Chiasso-Brogeda, le bouchon atteignait au même moment trois kilomètres, soit environ 20 minutes d’attente.
L’Office fédéral des routes (OFROU) s’attendait à un trafic particulièrement dense durant le week-end de Pentecôte. A la même période lors d'années précédentes, des bouchons de 28 kilomètres de long se sont déjà formés devant le Gothard.