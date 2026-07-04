DE
FR

Dont trois mineurs
Cinq jeunes ont été interpellées après un braquage à main armée au Tessin

La police tessinoise a arrêté cinq personnes, âgées de 17 à 19 ans, après un braquage armé vendredi à Bironico (TI). Les assaillants ont volé de l'argent liquide dans une station-service.
Publié: il y a 31 minutes
Photo: Pius Koller
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Cinq personnes ont été interpellées vendredi et samedi à la suite d'un braquage commis dans une station-service à Bironico (TI). Les auteurs ont menacé une employée et des clients avec un pistolet et se sont emparés d'argent liquide, ont indiqué samedi le parquet et la police cantonale.

Le braquage s'est produit vendredi peu après 19h30 sur la Via Cantonale à Bironico. Un homme aurait fait irruption dans la station-service et aurait menacé l'employée ainsi que des clients avec un pistolet.

A lire aussi:
Fin de la chasse à l'homme: sept suspects arrêtés après le cambriolage à Sion
Casse à Sion
Fin de la chasse à l'homme: sept suspects arrêtés après le cambriolage
Chasse à l'homme après la tentative d'assassinat à Monaco
24 heures de fuite
Chasse à l'homme après la tentative d'assassinat à Monaco
A Genève, un convoyeur de fonds attaqué en plein centre-ville
Un sac d'argent a été volé
A Genève, un convoyeur de fonds attaqué en plein centre-ville

Dans le cadre de l'opération de recherche qui a suivi, la police a interpellé deux suspects vendredi soir. Il s'agissait d'un Suisse de 19 ans et d'un Italien de 18 ans, tous deux domiciliés dans la région de Lugano (TI).

Samedi matin, trois autres personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue. Il s’agissait de trois mineurs âgés de 17 ans résidant dans la région, dont un Suisse, un Italien et un Érythréen.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus