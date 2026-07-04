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Casse à Sion
Fin de la chasse à l'homme: sept suspects arrêtés après le cambriolage à Sion

La police valaisanne a arrêté sept personnes samedi matin après le braquage de Sion. Les cinq voleurs présumés et deux complices ont été interpellés après une intense traque.
Publié: 09:38 heures
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Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
La police cantonale mobilise d'importants effectifs pour retrouver les voleurs.
Photo: Kantonspolizei Wallis
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ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale valaisanne a arrêté cinq suspects ainsi que deux complices suite au cambriolage d'une armurerie à Sion dans la nuit de vendredi à samedi. Un important dispositif de recherches avait été déployé pour retrouver les malfrats. Les auteurs ont forcé la porte principale de l'établissement peu avant minuit. Ils ont ensuite pris la fuite avec leur butin à bord d'un véhicule immatriculé en France.

La vaste opération de recherche lancée immédiatement a pu être levée samedi matin, a indiqué la police cantonale peu après 10h00 sur la plateforme X. Les personnes interpellées ont été conduites dans les locaux de la police, où elles seront interrogées.

Les recherches, qui se sont concentrées sur la région de Saint-Maurice, ont mobilisé de nombreuses forces de police et des moyens techniques importants. Un hélicoptère de l'armée équipé d'une caméra thermique et des drones ont notamment été engagés. Le Ministère public a ouvert une instruction. Aucune autre information ne sera communiquée pour l'heure afin de ne pas gêner l'enquête.

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