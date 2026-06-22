DE
FR

Un sac d'argent a été volé
A Genève, un convoyeur de fonds attaqué en plein centre-ville

Juste devant l'Hôtel des Finances de Genève, un transporteur de fonds a été attaqué, puis dépouillé d'un sac, révèle la «Tribune de Genève». Aucun blessé n'est à déplorer et les deux malfrats sont actuellement en fuite.
Publié: 16:26 heures
D'après la «Tribune de Genève», aucune arme n'a été utilisée durant l'incident, bien que la police ait quand même bouclé la zone vers 13h30.
Photo: Keystone
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Dans l'après-midi du 22 juin, en plein centre-ville de Genève, une camionnette transportant des fonds a été attaquée par deux individus. D'après le quotidien la «Tribune de Genève», le véhicule de couleur blanche appartenait à la société Loomis et s'est vu dépouillé d'un sac, juste devant l'Hôtel des Finances. 

Nos confrères confirment que deux malfrats, repérés au volant d'une Peugeot noire immatriculée en France, sont parvenus à s'échapper avec le sac. Aucun blessé n'est à déplorer, tandis que la police genevoise, appelée sur place vers 13h, réfute la rumeur d'un «braquage» et affirme que que personne n'a été contraint ou confronté aux voleurs.

Aucune arme n'a été utilisée

Une enquête a été ouverte, afin de préciser l'ampleur du vol et la stratégie déployée par les deux individus, désormais en fuite, pour ouvrir le véhicule concerné et dérober le sac. 

Toujours d'après la police, citée par le quotidien genevois, aucune arme n'a été utilisée pendant l'incident. Le périmètre a toutefois été bouclé vers 13h30. 

Développement suit.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus