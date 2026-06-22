Juste devant l'Hôtel des Finances de Genève, un transporteur de fonds a été attaqué, puis dépouillé d'un sac, révèle la «Tribune de Genève». Aucun blessé n'est à déplorer et les deux malfrats sont actuellement en fuite.

A Genève, un convoyeur de fonds attaqué en plein centre-ville

A Genève, un convoyeur de fonds attaqué en plein centre-ville

Un sac d'argent a été volé

Ellen De Meester Journaliste Blick

Dans l'après-midi du 22 juin, en plein centre-ville de Genève, une camionnette transportant des fonds a été attaquée par deux individus. D'après le quotidien la «Tribune de Genève», le véhicule de couleur blanche appartenait à la société Loomis et s'est vu dépouillé d'un sac, juste devant l'Hôtel des Finances.

Nos confrères confirment que deux malfrats, repérés au volant d'une Peugeot noire immatriculée en France, sont parvenus à s'échapper avec le sac. Aucun blessé n'est à déplorer, tandis que la police genevoise, appelée sur place vers 13h, réfute la rumeur d'un «braquage» et affirme que que personne n'a été contraint ou confronté aux voleurs.

Aucune arme n'a été utilisée

Une enquête a été ouverte, afin de préciser l'ampleur du vol et la stratégie déployée par les deux individus, désormais en fuite, pour ouvrir le véhicule concerné et dérober le sac.

Toujours d'après la police, citée par le quotidien genevois, aucune arme n'a été utilisée pendant l'incident. Le périmètre a toutefois été bouclé vers 13h30.

Développement suit.