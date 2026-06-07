Près de Lugano, un appartement de 6,5 pièces est en vente pour 7,4 millions de francs au sein du luxueux hôtel cinq étoiles Collina d'Oro. Le bien de 395m² comprend un home cinéma, un service de conciergerie et un accès complet au vaste spa de l'établissement.

La chambre d'hôtel la plus chère du Tessin coûte 7,4 millions de francs

La chambre d'hôtel la plus chère du Tessin coûte 7,4 millions de francs

Nathalie Benn

Surplombant le lac de Lugano depuis un versant sud ensoleillé avec vue panoramique, le complexe hôtelier cinq étoiles Collina d'Oro s'étend au cœur d'une réserve naturelle de 25'000 mètres carrés. Le domaine est entouré de vignobles sauvages et de sentiers sinueux, dans un cadre pensé pour le repos et la détente.

Mais l'établissement ne se limite pas à l'hôtellerie. Il abrite également 43 appartements de luxe proposés à la location ou à la vente. L'un de ces biens est d'ailleurs actuellement en vente sur la plateforme immobilière Homegate. Cet appartement de 6,5 pièces, d'une surface de 395 mètres carrés, dispose notamment d'une salle de cinéma privée, d'une cuisine en marbre et d'un aquarium.

L'annonce met surtout en avant les nombreux services réservés aux résidents de cette résidence de luxe. Une conciergerie est disponible 24 heures sur 24 afin de garantir «une sécurité optimale». Les occupants bénéficient aussi d'un service de limousine, de ménage, d'un parking privé, ainsi que de services de garde d'enfants et d'animaux domestiques sur demande.

Sur les ruines d'un ancien sanatorium

Les résidents ont également accès à l'un des principaux atouts de cet hôtel cinq étoiles: un spa de 1000 m² comprenant un bain à remous, des piscines intérieure et extérieure, une cascade de glace, un hammam, plusieurs saunas ainsi qu'une vaste salle de fitness.

Cette résidence de luxe présente toutefois un inconvénient: l'appartement mis en vente se situe au rez-de-chaussée. A la place d’une vue panoramique spectaculaire, les occupants donnent principalement sur la haie du jardin et sur les clients de l'hôtel. Malgré cela, le bien est proposé au prix de 7,4 millions de francs.

Le site du Collina d'Oro possède par ailleurs une histoire particulière. Avant la construction de cet hôtel de luxe, les lieux accueillaient le sanatorium Deutsches Haus, spécialisé dans les maladies pulmonaires. Inauguré en 1913 sur les hauteurs d'Agra, au Tessin, l'établissement a connu un important succès. Dans les années 1930, à son apogée, des personnalités comme Erich Kästner, Gerhart Hauptmann et Bertolt Brecht y séjournaient pour suivre des traitements.

Un passé nazi

La station thermale a finalement fermé ses portes en 1969. Cette disparition s'explique notamment par l'arrivée d'antibiotiques efficaces contre la tuberculose, mais aussi par l'atteinte durable à la réputation de l'établissement en raison de son passé nazi.

A l'époque, le médecin-chef Hanns Alexander avait transformé le sanatorium en véritable bastion hitlérien. Il y avait notamment hissé le drapeau à croix gammée, fondé une section locale du parti nazi et refusé l'admission de patients juifs.

En 2004, le promoteur tessinois Silvio Tarchini, aujourd’hui âgé de 82 ans, rachète finalement le domaine, alors en ruines, pour 7 millions de francs. L'homme d'affaires est également le fondateur des Fox Town Factory Stores de Mendrisio, au Tessin, l'une des enseignes de prêt-à-porter les plus connues du pays. Les travaux de rénovation ont débuté en 2009, avant l'ouverture du complexe hôtelier actuel en 2012.