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Paris, Rome, Thaïlande...
Voici les 16 plus beaux nouveaux hôtels du monde

Des designs spectaculaires, une architecture époustouflante: le jury du prestigieux Prix Versailles a publié sa liste des plus beaux hôtels du monde. Près de la moitié de ces édifices se trouve en Europe, mais la Suisse n'y figure pas.
Publié: 18.05.2026 à 20:27 heures
|
Dernière mise à jour: 18.05.2026 à 23:05 heures
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La Villa Dubrovnik, en Croatie, figure parmi les lauréats du Prix Versailles 2026.
Photo: Booking
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Ulrich Rotzinger

Ils ont ouvert récemment ou ont été rénovés de fond en comble. Ces seize hôtels d'exception figurent au palmarès du Prix Versailles, qui vient d'être publié. «Ces 16 établissements, à la fois uniques et imprégnés de tradition, sont de véritables fleurons pour les destinations qu'ils représentent», explique le jury. 

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Depuis 2015, ce prix annuel d'architecture et de design récompense des projets spectaculaires. Cette année, sept hôtels européens ont été primés – la Suisse, en revanche, n'y figure pas. Blick présente une sélection des plus beaux hôtels.

Villa Dubrovnik, Croatie

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Photo: Booking

La Villa Dubrovnik offre une vue à couper le souffle sur les eaux vert émeraude de l'Adriatique. Elle se dresse fièrement au sommet d'un bâtiment classé, conçu en 1961 par l'architecte Mladen Frka. Sa structure, subtile et sans ostentation, mêle des influences italiennes et vénitiennes.

La Fondation, Paris, France

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Photo: La Fondation Hotel Paris

Gastronomie, bien-être et événements culturels sont réunis sous un même toit. Située au cœur du 17e arrondissement, La Fondation propose une nouvelle vision de l'hospitalité parisienne. Le jury y souligne un «luxe discret». En contraste avec des matériaux plus rustiques, la nature y est omniprésente, à travers des murs végétaux, des terrasses, des cours et des jardins suspendus.

Orient Express La Minerva, Rome, Italie

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Photo: Orient Express La Minerva Hotel

Située dans le centre historique de Rome, cette demeure du XVIIe sècle fut jadis un refuge pour des écrivains de renom, tels que Stendhal ou Herman Melville. Chaque chambre et chaque suite promet une expérience unique. Son point fort: une vue imprenable sur les toits rouges recouvrant la capitale italienne. Les hôtes profitent d'une vue panoramique à 360° sur des monuments anciens comme le Panthéon, le Vittoriano et le dôme de la basilique Saint-Pierre.

Kasbah d'If, Marrakech, Maroc

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Photo: Booking

A 30 kilomètres de Marrakech, sur les hauts plateaux riches en minéraux du désert d'Agafay, la Kasbah d'If se dresse telle une forteresse. Cet hôtel-oasis, tout droit sorti des Mille et une nuits, offre un cadre de vie exceptionnel grâce à ses épais murs en pisé.

Maison Mystique, Khao Yai, Thaïlande

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Photo: Booking

Un «lieu à couper le souffle», une «expérience sensorielle unique»: c'est ainsi que le jury décrit la Maison Mystique. Niché dans les montagnes, cet immense complexe s'étend sur un jardin de 70'000 mètres carrés. Un véritable terrain de jeu pour les explorateurs et exploratrices. Chaque chambre possède une identité unique.

Les seize lauréats de la liste des «plus beaux hôtels du monde» 2026
  • The ArcadiaPlace, Lac Lugu, Yanyuan, Chine
  • The Silk Lakehouse, Shangri-La Hangzhou, Hangzhou, Chine
  • The Oberoi Rajgarh Palace, Khajurâho, Inde
  • Maison Mystique, Khao Yai, Thailande
  • Soori Penang, George Town, Malaisie
  • Desert Rock, Hanak, Arabie saoudite
  • Naboa, Tulum, Mexique
  • Kasbah d’If, Marrakech, Maroc
  • The Telegraph Hotel, Tbilissi, Georgie
  • Villa Dubrovnik, Dubrovnik, Croatie
  • Splendido, A Belmond Hotel, Portofino, Italie
  • Orient Express La Minerva, Rome, Italie
  • Les Roches, Le Lavandou, France
  • La Fondation, Paris, France
  • Chiemgauhof Lakeside Retreat, Übersee, Allemagne
  • Sir Prague, Prague, République tchèque
  • The ArcadiaPlace, Lac Lugu, Yanyuan, Chine
  • The Silk Lakehouse, Shangri-La Hangzhou, Hangzhou, Chine
  • The Oberoi Rajgarh Palace, Khajurâho, Inde
  • Maison Mystique, Khao Yai, Thailande
  • Soori Penang, George Town, Malaisie
  • Desert Rock, Hanak, Arabie saoudite
  • Naboa, Tulum, Mexique
  • Kasbah d’If, Marrakech, Maroc
  • The Telegraph Hotel, Tbilissi, Georgie
  • Villa Dubrovnik, Dubrovnik, Croatie
  • Splendido, A Belmond Hotel, Portofino, Italie
  • Orient Express La Minerva, Rome, Italie
  • Les Roches, Le Lavandou, France
  • La Fondation, Paris, France
  • Chiemgauhof Lakeside Retreat, Übersee, Allemagne
  • Sir Prague, Prague, République tchèque
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