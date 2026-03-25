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Des cursus brillants
Les écoles suisses en tête des classements mondiaux

La Suisse se distingue dans le classement QS avec l'ETH Zurich en tête des sciences de la Terre, et l'Ecole hôtelière de Lausanne comme meilleure école hôtelière au monde. 28 filières suisses figurent parmi les top 10 mondiaux.
Publié: 11:24 heures
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Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
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L'ETH Zurich, leader mondial dans les sciences de la Terre.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Aucun institut n'arrive au niveau de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich) dans les domaines des sciences de la Terre, de la géologie et de la géophysique, selon le classement QS des hautes écoles. L'Ecole hôtelière de Lausanne, pour sa part, est considérée comme la meilleure école hôtelière au monde.

Seuls trois pays ont plus de filières d'études parmi les tops 10 que la Suisse, indique le classement publié mercredi par Quacquarelli Symonds (QS), une société britannique d'évaluation des hautes écoles. La Suisse est dépassée dans ce classement des filiales d'études par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et Singapour.

Tops 10

Au total, 28 filières d'études de onze institutions de formation suisses se retrouvent parmi les tops 10. Sept de ces institutions portent sur l'hôtellerie. Le classement montre que la Suisse, dans ce domaine d'activité, a encore amélioré sa position par rapport à la concurrence internationale, note QS dans un communiqué.

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Parmi les 28 filières suisses dans les tops 10, 18 appartiennent à l'ETH Zurich. Dans le domaine des sciences de la Terre, la haute école zurichoise occupe le haut du podium pour la onzième année consécutive. Elle mène aussi la danse en géologie et en géophysique depuis 7 ans. L'Ecole hôtelière de Lausanne, elle, figure au premier rang pour la septième année consécutive.

Parmi les 270 filières d'études suisses évaluées, 83 obtiennent un meilleur classement par rapport à l'année précédente, alors que 79 ont reculé. Le classement compare plus de 21'000 programmes académiques de 1900 universités, réparties dans plus de 100 pays.

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