DE
FR

Davantage de contrôles?
La Suisse veut serrer la vis contre Temu et Shein

Le Conseil national pourrait durcir les règles pour Temu et Shein en juin. Deux motions visent à taxer les petits colis d'Asie et à renforcer les contrôles des produits importés.
Publié: il y a 45 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 44 minutes
Le National pourrait durcir les règles visant Temu, Shein et d’autres plateformes.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le National risque de durcir quelque peu les règles pour les plateformes en ligne à succès telles que Temu et Shein lors de la session de juin. Une commission recommande d'accepter deux motions visant à améliorer les contrôles des produits qui transitent d'Asie en Suisse. Une taxe pourrait être instaurée.

La commission de l'économie et des redevances du National a accepté par 14 voix contre 7 le texte de Benedikt Würth (Centre/SG). Il vise à obliger ces plateformes à signaler clairement les produits qui ne correspondent pas aux normes suisses.

De nombreux tests ont montré les risques que ces produits représentent pour la santé, la sécurité et l'environnement. Une telle mesure, non seulement protège le consommateur, mais préserve aussi les PME d'une concurrence déloyale, indique la commission mardi dans un communiqué.

Taxer aussi les petits colis

Elle a également accepté par 14 voix contre 8 la motion de Fabio Regazzi (Centre/TI) qui veut renforcer les contrôles sur les petits colis venant d'Asie. Aujourd'hui, 500'000 paquets, souvent expédiés à des tarifs préférentiels et sans véritable vérification, arrivent de Chine. Et ce sans compter les envois non déclarés.

A lire aussi
L’UE veut taxer les petits colis, la Suisse sous pression
Frais de traitement
L’UE veut taxer les petits colis, la Suisse sous pression
Vers une meilleure information sur les produits Temu et Shein
Motion adoptée aux Etats
Vers une meilleure information sur les produits Temu et Shein

Le Tessinois y voit une concurrence déloyale avec les entreprises suisses, soumises à des exigences strictes. Il veut mettre en place un système de contrôle renforcé qui serait financé par une «petite contribution» sur les colis en question.

Pas une plaque tournante de l'Europe

La gestion des petits colis est aussi un thème dans l'Union européenne. Elle veut instaurer dès cette année une taxe sur ce type de colis. Les plateformes telles que Shein profitaient jusqu'à présent de ce flou.

L'association des commerces de détail Swiss Retail craint que la Suisse ne devienne une plaque tournante pour l'importation des colis dans toute l'Europe si elle n'emboîte pas le pas de l'UE. Shein a de son côté déjà anticipé la nouvelle mesure en construisant en Pologne, membre de l'UE.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
Articles les plus lus
    Articles les plus lus