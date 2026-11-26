Les Etats-Unis imposeront des droits de douane jusqu'à 15% sur les importations suisses dès janvier 2027. Washington accuse la Suisse de manipuler sa monnaie et de favoriser certains secteurs économiques, aggravant un conflit commercial en cours.

Chronologie du bras de fer entre Donald Trump et la Suisse

Chronologie du bras de fer entre Donald Trump et la Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

Le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Suisse s'est progressivement aggravé depuis l'entrée en fonction de Donald Trump début 2025. Des négociations et des accords temporaires ont été conclus. Mercredi, le gouvernement américain a annoncé de nouveaux droits jusqu'à 15% à compter de janvier 2027. Chronologie des événements:

20 janvier 2025: dans son discours d'investiture, le président américain Donald Trump annonce qu'il va instaurer des droits de douane à grande échelle contre des pays étrangers. Il déclare vouloir réformer le système commercial international afin de protéger les travailleurs et les familles américaines.

2 avril 2025: Donald Trump annonce des tarifs douaniers très lourds à l'encontre de la plupart des pays. Pour la Suisse, c'est 31%, contre 20% pour l'Union européenne. Entrée en vigueur prévue: le 9 avril.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

9 avril 2025: Le jour où les nouveaux droits de douane devaient entrer en vigueur, le président américain annonce une pause de 90 jours de toutes ces surtaxes, sauf celles frappant la Chine, portées à 145%. Les marchés respirent mais l'incertitude persiste.

28 mai: Le Conseil fédéral adopte un projet de mandat de négociation.

6 juin 2025: Le département du Trésor des Etats-Unis place la Suisse et huit autres Etats sur une liste de surveillance. Ces pays présentent un important excédent commercial. L'administration Trump n'accepte pas de relations commerciales déséquilibrées.

1er août: Donald Trump signe le décret augmentant les droits de douane pour des dizaines de pays. Selon la liste publiée par la Maison Blanche, la Suisse sera taxée à 39%. Le président invoque un déficit commercial de 40 milliards à l'égard de la Suisse. Le Conseil fédéral prend connaissance de cette décision «avec grand regret».

Visite à Washington

7 août 2025: Les droits de douane américains de 39% sur les produits suisses entrent en vigueur. Le Conseil fédéral renonce à des mesures de rétorsion et mise sur la poursuite de la négociation.

5 novembre 2025: Les patrons de six grands groupes suisses sont reçus par Donald Trump à la Maison blanche. Ils «réaffirment (leur) conviction qu'un accord commercial bilatéral renforcerait significativement (les) échanges économiques, au bénéfice des deux pays».

14 novembre 2025: Le Conseil fédéral annonce une réduction des droits de douane américains sur les produits suisses de 39% à 15%. L'accord prévoit aussi que Berne réduise les droits de douane sur une série de produits industriels et agricoles américains. Les entreprises helvétiques s'engagent à investir au moins 200 milliards de dollars sur le sol américain d'ici 2028.

14 janvier 2026: Le Conseil fédéral approuve le mandat de négociation définitif. Il règle la communication avec les commissions parlementaires et les cantons.

Ilégaux

20 février 2026: La Cour suprême des Etats-Unis déclare illégaux les droits de douane imposés par Donald Trump à des dizaines de partenaires commerciaux sur la base d’une loi d’urgence. Trump aurait outrepassé ses pouvoirs. Le président américain impose alors à la hâte de nouveaux droits de douane de 10%, mais pour une durée limitée à 150 jours au maximum.

24 juillet: à l’expiration du délai de 150 jours, les Etats-Unis mettent en vigueur de nouvelles taxes à l’encontre de 60 partenaires commerciaux, en raison de mesures insuffisantes contre le travail forcé. La Suisse est désormais soumise à un droit de douane de 12,5% (contre 10% pour l'UE).

25 novembre: le bureau du représentant américain au commerce, Jamieson Greer, annonce de nouveaux droits de douane jusqu'à 15% sur les importations en provenance de Suisse et de 13 autres pays. Washington reproche à la Suisse de manipuler sa monnaie en maintenant le franc à un niveau artificiellement bas, d’accorder des incitations fiscales au secteur pharmaceutique, de fournir de l’électricité à prix réduit aux producteurs d’acier et de ne pas lutter contre les surcapacités industrielles.

Des audiences publiques auront lieu le 25 janvier 2027 avant l’entrée en vigueur de ces mesures.