Le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Suisse s'est progressivement aggravé depuis l'entrée en fonction de Donald Trump début 2025. Des négociations et des accords temporaires ont été conclus. Mercredi, le gouvernement américain a annoncé de nouveaux droits jusqu'à 15% à compter de janvier 2027. Chronologie des événements:
20 janvier 2025: dans son discours d'investiture, le président américain Donald Trump annonce qu'il va instaurer des droits de douane à grande échelle contre des pays étrangers. Il déclare vouloir réformer le système commercial international afin de protéger les travailleurs et les familles américaines.
2 avril 2025: Donald Trump annonce des tarifs douaniers très lourds à l'encontre de la plupart des pays. Pour la Suisse, c'est 31%, contre 20% pour l'Union européenne. Entrée en vigueur prévue: le 9 avril.
9 avril 2025: Le jour où les nouveaux droits de douane devaient entrer en vigueur, le président américain annonce une pause de 90 jours de toutes ces surtaxes, sauf celles frappant la Chine, portées à 145%. Les marchés respirent mais l'incertitude persiste.
28 mai: Le Conseil fédéral adopte un projet de mandat de négociation.
6 juin 2025: Le département du Trésor des Etats-Unis place la Suisse et huit autres Etats sur une liste de surveillance. Ces pays présentent un important excédent commercial. L'administration Trump n'accepte pas de relations commerciales déséquilibrées.
1er août: Donald Trump signe le décret augmentant les droits de douane pour des dizaines de pays. Selon la liste publiée par la Maison Blanche, la Suisse sera taxée à 39%. Le président invoque un déficit commercial de 40 milliards à l'égard de la Suisse. Le Conseil fédéral prend connaissance de cette décision «avec grand regret».
Visite à Washington
7 août 2025: Les droits de douane américains de 39% sur les produits suisses entrent en vigueur. Le Conseil fédéral renonce à des mesures de rétorsion et mise sur la poursuite de la négociation.
5 novembre 2025: Les patrons de six grands groupes suisses sont reçus par Donald Trump à la Maison blanche. Ils «réaffirment (leur) conviction qu'un accord commercial bilatéral renforcerait significativement (les) échanges économiques, au bénéfice des deux pays».
14 novembre 2025: Le Conseil fédéral annonce une réduction des droits de douane américains sur les produits suisses de 39% à 15%. L'accord prévoit aussi que Berne réduise les droits de douane sur une série de produits industriels et agricoles américains. Les entreprises helvétiques s'engagent à investir au moins 200 milliards de dollars sur le sol américain d'ici 2028.
14 janvier 2026: Le Conseil fédéral approuve le mandat de négociation définitif. Il règle la communication avec les commissions parlementaires et les cantons.
Ilégaux
20 février 2026: La Cour suprême des Etats-Unis déclare illégaux les droits de douane imposés par Donald Trump à des dizaines de partenaires commerciaux sur la base d’une loi d’urgence. Trump aurait outrepassé ses pouvoirs. Le président américain impose alors à la hâte de nouveaux droits de douane de 10%, mais pour une durée limitée à 150 jours au maximum.
24 juillet: à l’expiration du délai de 150 jours, les Etats-Unis mettent en vigueur de nouvelles taxes à l’encontre de 60 partenaires commerciaux, en raison de mesures insuffisantes contre le travail forcé. La Suisse est désormais soumise à un droit de douane de 12,5% (contre 10% pour l'UE).
25 novembre: le bureau du représentant américain au commerce, Jamieson Greer, annonce de nouveaux droits de douane jusqu'à 15% sur les importations en provenance de Suisse et de 13 autres pays. Washington reproche à la Suisse de manipuler sa monnaie en maintenant le franc à un niveau artificiellement bas, d’accorder des incitations fiscales au secteur pharmaceutique, de fournir de l’électricité à prix réduit aux producteurs d’acier et de ne pas lutter contre les surcapacités industrielles.
Des audiences publiques auront lieu le 25 janvier 2027 avant l’entrée en vigueur de ces mesures.