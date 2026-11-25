Le président américain Donald Trump va imposer de nouveaux droits de douane à la Suisse dès février, une sanction qu'il motive par quatre raisons. Mais sont-elles fondées? Blick est allé poser la question à l'économiste Klaus Wellershoff.

Cet économiste démonte les accusations de Trump contre la Suisse

Cet économiste démonte les accusations de Trump contre la Suisse

En bref Les Etats-Unis ont annoncé l'imposition de nouveaux droits de douane allant jusqu'à 15% sur les marchandises suisses à compter de février prochaine.

Washington motive ces nouvelles sanctions par quatre arguments: la monnaie, la pharma, la sidérurgie et les surcapacités.

L'économiste Klaus Wellershoff estime les accusations américaines infondées et se dit persuadé que ces droits de douane poursuivent un autre objectif.

Milena Kälin et Michael Hotz

Le président américain Donald Trump en remet une couche! Mercredi, le gouvernement américain a annoncé de nouveaux droits de douane, lesquels pourraient frapper la Suisse à hauteur de 15%, en hausse de 2,5 points par rapport au régime actuel. Pour pouvoir instaurer de telles surtaxes, le président des Etats-Unis doit néanmoins faire valoir des arguments solides. Sans cela, il s'expose à une déconvenue similaire à celle de février 2026, lorsque la Cour suprême avait statué que les droits de douane avaient été promulgués illégalement.

Une sanction attendue par le gouvernement américain, qui avance désormais quatre raisons pour motiver ses nouvelles sanctions douanières contre la Suisse. Blick a soumis ces arguments à l'économiste Klaus Wellershoff. Et voici ce qu'il en pense.

Argument 1: La manipulation monétaire

D'après Donald Trump et son administration, la Suisse empêcherait délibérément le franc de s'apprécier de manière conforme au marché. «Historiquement, cela peut certes être vrai, mais cette affirmation est actuellement fausse», estime Klaus Wellershoff. «La BNS est très peu intervenue sur le marché des changes ces derniers temps.»

Argument 2: L'industrie pharmaceutique

Les Etats-Unis accusent la Suisse de soutenir ses grands groupes pharmaceutiques en procédant à d'importants investissements publics et à des incitations fiscales. «Là encore, rien ne permet de constater une situation inhabituelle», affirme Klaus Wellershoff. Certes, la Suisse soutient ce secteur par des aides publiques. «Mais je ne vois ici aucun avantage par rapport aux autres branches.»

Argument 3: L'industrie sidérurgique

Pour aider les producteurs d'acier, la Suisse ferait délibérément baisser leur facture d'électricité. De quoi susciter la colère de Washington... du moins en apparence: «Je ne peux pas imaginer que les fabricants américains se sentent menacés par nos producteurs d'acier», estime l'expert.

Argument 4: Les surcapacités

La Suisse en fait-elle assez pour lutter contre les surcapacités industrielles mondiales? Loin s'en faut, estiment les Américains. Une position qui laisse Klaus Wellershoff perplexe: «Que pourrait faire la Suisse dans ce domaine?»

Et si l'objectif de ces taxes était tout autre?

L'économiste a une opinion claire sur la question récurrente des droits de douane: «J'ai l'impression que tout cela vise à détourner l'attention de ce qui se passe aux Etats-Unis», explique Klaus Wellershoff. Il s'agit une fois de plus des méchants étrangers, avec la Chine en tête. C'est une affaire de politique intérieure, et ça n'a donc rien à voir avec la politique étrangère du pays. Au bout du compte, ce sont les Américains eux-mêmes qui doivent en supporter les coûts.»

Dans une prise de position, la faîtière de la branche économique suisse, economiesuisse, rejette elle aussi fermement les accusations de l'administration Trump. La Suisse ne contribue pas aux surcapacités mondiales et il n'existe aucun programme de subventions propre à la branche industrielle. «L'industrie suisse est guidée par la concurrence et produit dans un environnement de prix élevés», fait valoir l'organisation.

La Suisse n'est pas une «plaque tournante pour les produits bon marché»

L'excédent commercial suisse n'a par ailleurs rien à voir avec les surcapacités industrielles, poursuit economiesuisse. Il est surtout porté par les exportations d'or et de produits pharmaceutiques. «La Suisse n'est ni une plaque tournante ni un site de production pour les produits bon marché», martèle la faîtière.

La Suisse a, il est vrai, affiché pendant des années un excédent commercial avec les Etats-Unis. En 2025, celui-ci s'élevait encore à 32 milliards de dollars. Mais le vent a largement tourné depuis. Au cours des neuf premiers mois de cette année, les Américains ont enregistré un excédent de 16,6 milliards de dollars dans leurs échanges de marchandises avec la Suisse, selon les chiffres officiels du ministère américain du Commerce.

Et si c'était une bonne nouvelle?

De son côté, le Conseil fédéral est appelé à agir. Il a jusqu'au 5 janvier pour se prononcer par écrit sur la menace américaine de nouveaux droits de douane. Des auditions publiques devraient ensuite se tenir dès le 25 janvier. Les nouveaux droits de douane – de l'ordre de 15% maximum – n'entreraient donc pas en vigueur avant le mois de février.

Pour l'économie suisse, ce nouveau coup de massue douanier, s'il se confirme, paraît supportable. Pour les entreprises qui exportent, le plus important est de ne pas être trop désavantagées par rapport à leurs concurrentes dans l'Union européenne (UE).

Et de ce point de vue, les dernières annonces américaines pourraient se révéler paradoxalement positives: en l'état, les marchandises en provenance des pays de l'UE sont généralement taxées à hauteur de 10% par les Etats-Unis, contre 12,5% pour les produits helvétiques. Si l'UE et la Suisse sont à l'avenir toutes deux soumises à un droit de douane de 15%, les règles du jeu seront alors à nouveau les mêmes.