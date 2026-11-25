Washington propose de nouveaux droits de douane pouvant atteindre 15% sur les importations suisses. Le représentant américain au commerce reproche notamment à la Suisse de maintenir sa monnaie à un niveau trop bas.

Trump annonce des droits de douane jusqu'à 15% pour la Suisse

Trump annonce des droits de douane jusqu'à 15% pour la Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

Le représentant américain au commerce a proposé de nouveaux droits de douane allant jusqu'à 15% sur les importations venant de Suisse. Ils s'appliquent après déduction des taux de la nation la plus favorisée et des droits de douane existants au titre de l'article 301. Des exceptions s'appliqueront à certaines marchandises.

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Le représentant au commerce, Jamieson Greer, a constaté que les politiques et pratiques de 14 économies, liées aux «surcapacités structurelles et surproductions dans le secteur manufacturier, sont déraisonnables». Elles «entravent ou restreignent» les échanges commerciaux avec les Etats-Unis. Ces pratiques sont donc contestables en vertu de l'article 301 de la loi américaine sur le commerce, selon un communiqué publié mercredi par le bureau du représentant au commerce.

Parmi les «mesures, directives et pratiques inappropriées de la Suisse» figurent notamment «le maintien de sa monnaie à un niveau inférieur à celui qui prévaudrait normalement dans des conditions de marché», a-t-il précisé. Sont évoqués comme motifs justifiant les nouveaux droits de douane: le soutien apporté au secteur pharmaceutique par le biais d’«incitations fiscales importantes», la réduction d’un coût de production majeur l’électricité pour ses producteurs d’acier, ainsi que l’absence de prise en compte des surcapacités et de la surproduction mondiales.

«Des opportunités commerciales réduites»

Pour Washington, ces mesures ont entravé le commerce américain en réduisant les opportunités commerciales des fabricants et exportateurs américains en Suisse et sur les marchés de pays tiers. Elles ont aussi nui à l’économie américaine en contribuant à des pertes de production, d’exportation, d’emplois et d’investissements dans le secteur manufacturier américain.

De plus, cela a augmenté les risques pour la sécurité économique des Etats-Unis, notamment en raison de la dépendance «aux intrants provenant d’économies non marchandes», en particulier dans les secteurs pharmaceutique, sidérurgique et chimique.

Parmi les autres économies concernées par la menace douanière américaine figurent la Chine, l’Union européenne, Singapour, l’Indonésie, la Malaisie, le Cambodge, la Thaïlande, la Corée, le Vietnam, Taïwan, le Bangladesh, le Japon et l’Inde. A ce stade, le représentant au commerce n’a par ailleurs formulé aucune conclusion concernant les deux autres pays faisant l’objet d’une enquête au titre de la section 301, à savoir le Mexique et la Norvège.