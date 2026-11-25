La Suisse rejette les accusations économiques des Etats-Unis. Le SECO affirme que le Département fédéral de l'économie examine l'enquête américaine sur les surcapacités industrielles et étudie les prochaines étapes face aux menaces de droits de douane.

Face aux menaces douanières de Trump, la Suisse se rebiffe

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ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse rejette les accusations portées par le représentant américain au commerce à l'encontre de sa politique économique. Le département chargé de l'économie a déjà présenté ses arguments, a indiqué le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) à Keystone-ATS.

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a indiqué avoir «pris connaissance des résultats du bureau du représentant américain au commerce (USTR), indique le SECO. L'enquête de l'USTR menée en vertu de la section 301 de la loi américaine sur le commerce concernait les surcapacités industrielles.

La proposition de Washington prévoit l'introduction de droits de douane supplémentaires jusqu'à 15%. Les droits de douane définitifs seront fixés ultérieurement par le président américain. Le DEFR examine le rapport du représentant américain au commerce et déterminera ensuite la marche à suivre, précise-t-on. Le département part toutefois du principe que cette recommandation respecte la déclaration d’intention commune du 14 novembre 2025. Celle-ci portait sur la limitation des droits de douane américains à 15% au lieu des 39% initialement annoncés.