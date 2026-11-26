Entre droits de douane américains contre la Suisse et tensions géopolitiques croissantes: à Lucerne, le conseiller fédéral Beat Jans a plaidé en faveur des Bilatérales III et d'une Europe économiquement forte.

En bref Le gouvernement américain a imposé de nouveaux droits de douane, notamment contre la Suisse: un gros sujet de discussion au forum à Lucerne

Le conseiller fédéral Beat Jans a défendu les Bilatérales III, sur lesquelles le peuple votera au plus tôt en 2028

Quelque 700 représentants des milieux économique, politique et scientifique discuteront de l'Europe lors du forum

Martin Schmidt

Le gouvernement américain, sous la présidence de Donald Trump, a de nouveau asséné à ses partenaires commerciaux – dont la Suisse – un nouveau coup de massue tarifaire mercredi. Ces droits de douane ont également été au cœur des débats mercredi soir lors du European Economic Forum (EEF) de Lucerne. Pendant deux jours, la compétitivité et la sécurité de l'Europe ainsi que les relations entre la Suisse et l'UE sont au centre des discussions.

Le conseiller fédéral Beat Jans a prononcé le discours d'ouverture de l'EEF et abordé les grands changements de la situation géopolitique, expliquant que la sécurité deviendra un thème de plus en plus important pour l'Europe. «Les droits de douane sont ouvertement utilisés comme une arme. La loi du plus fort prévaut de plus en plus souvent», a déclaré Beat Jans, plaidant pour une Europe économique forte qui, aux côtés de la Suisse, défende des valeurs telles que la démocratie, l'Etat de droit et la liberté.

Rester «capable d'agir»

Le conseiller fédéral a plaidé en faveur des Bilatérales III, selon l'argument que nos ancêtres savaient déjà que l'on ne pouvait pas «défendre seul les intérêts de notre pays avec des hallebardes». Le Parlement européen a approuvé les accords mercredi et le peuple suisse se prononcera au plus tôt en 2028. Beat Jans a souligné l'importance centrale de cet accord pour la «capacité d'action» de la Suisse.

La Suisse est l'une des économies les plus interconnectées au monde et plus de la moitié des exportations de ses marchandises sont destinées à l'Europe. Mais les relations étroites vont bien au-delà de l'économie: science, santé, chaînes d'approvisionnement, autorités policières, migration, sécurité. «L'Europe est notre espace de sécurité», a déclaré Beat Jans.

European Economic Forum / Lucerne Dialogue L’European Economic Forum (EEF) est organisé par l’initiative Lucerne Dialogue, présidée par Marcel Stalder et dirigée par son directeur Dominik Isler. Sous la devise «Proof of Concept», l’EEF réunira les 25 et 26 novembre 2026 au KKL de Lucerne plus de 700 responsables des milieux économiques, politiques, scientifiques et de la société. Au cours des prochaines années, l’Europe devra prouver que les stratégies adoptées portent leurs fruits. Comment les entreprises européennes s’imposent-elles dans la concurrence multipolaire? Quels modèles fonctionnent? L’EEF propose des analyses novatrices des plus grands experts européens, ainsi que l’espace nécessaire pour développer des réponses concrètes par-delà les disciplines, les générations et les frontières. Pendant deux jours, l’EEF fera de Lucerne la capitale de l’Europe. L’European Economic Forum (EEF) est organisé par l’initiative Lucerne Dialogue, présidée par Marcel Stalder et dirigée par son directeur Dominik Isler. Sous la devise «Proof of Concept», l’EEF réunira les 25 et 26 novembre 2026 au KKL de Lucerne plus de 700 responsables des milieux économiques, politiques, scientifiques et de la société. Au cours des prochaines années, l’Europe devra prouver que les stratégies adoptées portent leurs fruits. Comment les entreprises européennes s’imposent-elles dans la concurrence multipolaire? Quels modèles fonctionnent? L’EEF propose des analyses novatrices des plus grands experts européens, ainsi que l’espace nécessaire pour développer des réponses concrètes par-delà les disciplines, les générations et les frontières. Pendant deux jours, l’EEF fera de Lucerne la capitale de l’Europe. Plus

Quelque 700 décisionnaires issus des milieux économique, politique et scientifique se réunissent à l'EEF. L'édition de cette année se déroule sous le slogan «Proof of Concept», c'est-à-dire la preuve de faisabilité. L'objectif est de montrer les points forts de l'Europe à avec des exemples concrets et comment ces points forts peuvent être mis à profit pour des évolutions centrales, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Dans son discours de bienvenue, le président de l'EEF Marcel Stadler a cité la force de l'ingénierie, qui sera déterminante pour faire passer l'IA dans le monde physique. L'Europe doit s'affirmer dans la lutte de pouvoir entre les Etats-Unis et la Chine et retrouver ses vertus: la discipline, la concurrence et l'innovation.