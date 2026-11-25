Le Parlement européen a donnée son feu vert aux accords entre la Suisse et l'UE ce mercredi 25 novembre. Les eurodéputés ont approuvé le paquet à une très large majorité.

Le Parlement européen approuve le paquet d'accords entre la Suisse et l'UE

Le Parlement européen approuve le paquet d'accords entre la Suisse et l'UE

Les eurodéputés ont adopté mercredi un vaste paquet d'accords visant à approfondir et simplifier les relations UE-Suisse, notamment en matière de libre circulation des personnes et de commerce, dans le cadre d'un rapprochement engagé il y a plus de dix ans.

Les députés européens ont approuvé les accords à une large majorité par 584 voix pour, 13 contre et 60 abstentions, lors de la session plénière du Parlement qui se tient jusqu'à jeudi à Strasbourg.

«Ces accords vont faciliter la vie des citoyens européens et suisses de part et d'autre de la frontière, mais aussi renforcer notre coopération dans de nombreux domaines: santé, électricité, sécurité alimentaire ou encore pour les échanges étudiants», a énuméré son rapporteur, le Français Christophe Grudler (centre, Renew).

Le processus d'adoption côté européen est désormais clos, et la balle est «dans le camp de la Suisse», a-t-il ajouté. La ratification du paquet doit en effet être soumise par le Parlement suisse au vote populaire, avec un référendum qui pourrait selon la presse avoir lieu en 2028, soit après les élections fédérales de l'automne 2027.

Une conclusion formelle

«Dans un monde toujours plus incertain, où les tensions se multiplient et où certains préfèrent ériger des murs, l'Union européenne fait le choix de construire des ponts. C'est le signal politique fort que nous envoyons aujourd'hui à nos amis suisses», a plaidé Christophe Grudler.

Le président de la confédération Guy Parmelin et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avaient signé début mars ce paquet, qui marque la conclusion formelle de négociations entamées en 2014.

Ces dernières avaient été brutalement interrompues par la Confédération helvétique en 2021, puis relancées en mars 2024 avec une approche sectorielle plutôt qu'un accord-cadre. La coopération entre les deux partenaires est régie jusqu'à présent par un système très complexe d'accords sectoriels spécifiques.

Les nouveaux accords mettent à jour les relations en matière de libre circulation des personnes, de transports terrestres et aériens, d'agriculture et introduisent aussi d'autres secteurs (électricité, sécurité alimentaire, santé). Ils visent aussi à resserrer les échanges économiques et la coopération institutionnelle.