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«Incident émotionnellement éprouvant»
Un enfant a dû être réanimé après l'atterrissage d'un vol Swiss

Un enfant a dû être réanimé après l’atterrissage d’un vol Swiss reliant Zurich à Ibiza samedi. Sous le choc, l’équipage a reporté le vol retour, finalement assuré dimanche vers Zurich.
Publié: il y a 30 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
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Lors d'un vol Swiss reliant Zurich à Ibiza samedi, un enfant en bas âge a dû être réanimé après l'atterrissage.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Lors d'un vol Swiss reliant Zurich à Ibiza samedi, un enfant en bas âge a dû être réanimé après l'atterrissage. Le vol retour de l'appareil a dû être reporté en conséquence, a confirmé lundi la compagnie aérienne Swiss à Keystone-ATS.

Après l'atterrissage du vol LX8252 samedi à Ibiza, la mère de l'enfant a demandé de l'aide, a indiqué Swiss. L'équipage a alors entrepris des mesures de réanimation avec l'aide des passagers. L'enfant a repris conscience lorsque les secours appelés sont arrivés.

En raison de cet «incident émotionnellement éprouvant», l'équipage a décidé, selon Swiss, de ne pas effectuer le vol de retour prévu vers Zurich. La compagnie aérienne a justifié cette décision par la nécessité de se concentrer pleinement sur les procédures de sécurité.

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Le vol a finalement été reporté à dimanche. L'appareil a atterri dimanche après-midi à Zurich avec 154 passagers à son bord. Le site 20minuten.ch a été le premier à relater les faits.

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