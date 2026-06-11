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Condamné à la prison aux USA
Un vol Swiss vire au cauchemar après le dérapage d’un passager

Un Belge écope de dix mois de prison aux Etats-Unis après avoir semé la panique à bord d’un vol Swiss en 2024. Il avait menacé l’équipage, agressé sexuellement une hôtesse de l’air et tenté d’entrer de force dans le cockpit.
Publié: 11:06 heures
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Un Belge a été condamné à 10 mois de prison aux Etats-Unis.
Photo: Sven Thomann
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Daniel Macher

Un ressortissant belge a écopé de dix mois de prison aux Etats-Unis pour avoir semé la panique à bord d’un vol Swiss entre Newark et Zurich. Après avoir agressé une hôtesse de l'air, menacé l'équipage de mort et tenté de pénétrer dans le cockpit, Jean* a été condamné lundi par un tribunal fédéral du New Jersey. Il devra aussi respecter une période de probation d’un an et verser plus de 73’000 dollars d’indemnisation, soit environ 58’000 francs.

L’affaire remonte au 31 mars 2024. Peu après le décollage du vol LX19, l’homme, installé en classe affaires, a quitté son siège et s’en est pris à une hôtesse de l’air. Selon l’acte d’accusation, il l’aurait touchée à la poitrine, secouée et lui aurait crié dessus. Il aurait également menacé de mort plusieurs membres de l’équipage.

L'équipage a maîtrisé le passager

La situation a rapidement pris une tournure encore plus inquiétante. Le passager s’est dirigé vers le cockpit de l’Airbus A330, dont il a frappé la porte à coups de pied, avant de tenter d’y entrer de force. Un membre d’équipage qui a voulu l’arrêter a été agressé à son tour. Blessé à la tête et au torse, il a dû recevoir des soins médicaux.

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L’équipage est finalement parvenu à maîtriser le passager et à l’immobiliser jusqu’à l’atterrissage. Face à la gravité de la situation, le commandant de bord a décidé de faire demi-tour vers Newark. A l’arrivée, le passager a été interpellé par les autorités américaines.

Jean a ensuite plaidé coupable. Les charges retenues contre lui portaient notamment sur des violences, une agression sexuelle et des actes visant le personnel navigant. Lors de l’audience, l’accusé n’a pas souhaité s’exprimer. Le jugement a été rendu le 1er juin.

En plus de sa peine de prison, le ressortissant belge devra indemniser les membres d’équipage concernés. Le ministère public et le FBI ont rappelé que ce type de comportement constitue un danger sérieux pour la sécurité aérienne. Les autorités américaines ont également prévenu que les violences contre le personnel navigant et les tentatives d’intrusion dans un cockpit seront poursuivies avec fermeté.

*Nom modifié

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