Swiss réduit son réseau de lignes au départ de Genève en raison de problèmes de réacteurs dans sa flotte d'Airbus A220. Les vols en direction de Berlin, Hambourg et Pristina.

Patrik Berger

Les problèmes de l'Airbus A220 ont des répercussions sur le plan de vol de Swiss. Plusieurs appareils sont cloués au sol depuis des mois en raison de problèmes de moteurs et de difficultés de maintenance. La compagnie aérienne suisse du groupe Lufthansa réduit donc son offre au départ de Genève pour l'horaire d'hiver 2026/27.

Swiss ne desservira plus Berlin, Hambourg et Pristina. «Cette décision est motivée par la disponibilité toujours tendue, à l'échelle mondiale, des pièces de rechange pour les avions et les moteurs de la flotte d'Airbus A220», indique un communiqué de presse. «Afin de renforcer encore la stabilité opérationnelle et la sécurité de planification, Swiss adapte son offre en conséquence au départ de Genève».

Au départ de Genève, l'offre comprendra désormais, outre la destination long-courrier de New York, 15 destinations court-courriers. Au départ de Zurich, 60 destinations européennes et 24 destinations intercontinentales sont proposées. Pour la première fois, Swiss intègre à son réseau une destination dans le sud de l'Inde, Bengaluru. Au départ de Zurich, les vols ont lieu tous les jours sauf le lundi et le mercredi.

La flotte d'A350 continue de s'étendre

Bengaluru est la quatrième plus grande ville d'Inde. Elle est considérée comme l'un des plus importants centres de technologie et d'innovation d'Asie. Outre les groupes technologiques internationaux, de nombreuses entreprises européennes se sont installées dans cette métropole du sud de l'Inde, qui est devenue ces dernières années un important hub de haute technologie et d'innovation.

«Nous sommes très heureux de pouvoir proposer à nos passagers une nouvelle destination attrayante et diversifiée avec Bengaluru», déclare le CEO Jens Fehlinger. «La Silicon Valley de l'Inde s'adresse aussi bien aux voyageurs de loisirs qu'aux voyageurs d'affaires et constitue en même temps un point de départ idéal pour des voyages dans le sud de l'Inde».

D'ici l'hiver prochain, Swiss continuera d'agrandir sa flotte d'Airbus A350. D'ici la fin de l'année, la compagnie aérienne suisse prévoit d'avoir au total cinq Airbus A350 dans sa flotte long-courrier. Après Boston et Séoul, l'Airbus A350 sera utilisé cet hiver sur la ligne de Johannesburg. Dès septembre, cet avion ultramoderne desservira en outre régulièrement Shanghai. L'horaire d'hiver 2026/27 est valable du 25 octobre 2026 au 27 mars 2027.