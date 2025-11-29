DE
Swiss a échappé à la défaillance de l'Airbus A320

Swiss annonce avoir terminé les mises à jour logicielles de ses Airbus A320 sans perturber ses opérations. La compagnie a rapidement réagi à la demande d'Airbus, effectuant les modifications nécessaires avant la date limite de samedi soir.
Publié: 15:28 heures
Swiss annonce avoir terminé les mises à jour logicielles de ses Airbus A320 sans perturber ses opérations.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La compagnie Swiss aura traversé la défaillance de l'Airbus A320 sans heurt. Samedi après-midi, ses techniciens ont terminé la conversion des derniers appareils, écrit la filiale de Lufthansa dans un communiqué.

«Ainsi, les problèmes logiciels d’Airbus n’ont entraîné aucune restriction pour les opérations de vol de Swiss ni aucun impact pour nos passagers», ajoute la compagnie. Dans la nuit de vendredi à samedi, «Swiss a commencé à mettre en œuvre les mises à jour logicielles requises grâce à l’engagement exceptionnel de ses équipes techniques. Les avions concernés ont été adaptés à un rythme soutenu afin que toutes les exigences soient pleinement respectées dans le délai imparti», ajoute Swiss.

Et la compagnie helvétique de rappeler que la société Airbus a informé toutes les compagnies aériennes dans le monde vendredi qu’une adaptation logicielle était nécessaire pour certains avions de la famille A320. Ces exigences ont été émises en coordination avec l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne et devaient être mises en œuvre jusqu'à samedi soir, ce qui concerne également une partie de la flotte de Swiss.

