DE
FR

Rappel d'urgence d'Airbus
Des milliers d'A320 équipés d'un logiciel vulnérable

Airbus ordonne le remplacement urgent d'un logiciel sur 6000 A320 suite à un incident aux États-Unis. Le problème, lié aux radiations solaires, pourrait affecter les commandes de vol. Des perturbations sont à prévoir pour les passagers et les compagnies aériennes.
Publié: il y a 7 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
Le 30 octobre, un Airbus A320 de JetBlue a connu un problème de contrôle en vol à cause d'un dysfonctionnement informatique.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Quelque 6000 avions A320 d'Aibus doivent remplacer en urgence un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires après un «événement» aux Etats-Unis sur un appareil de la compagnie JetBlue fin octobre, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'avionneur.

Airbus a notifié vendredi à l'ensemble de ses clients utilisant ce logiciel «d'arrêter immédiatement les vols» après l'analyse de cet incident technique. Cette analyse a «révélé que des radiations solaires intenses pourraient corrompre des données essentielles au fonctionnement des commandes de vol», a rapporté le groupe européen.

Pour la plupart des avions, le changement de logiciel avec sa version précédente prendra «quelques heures». Mais pour quelque 1000 avions cela impliquera le changement du matériel informatique «ce qui prendra des semaines», a expliqué à l'AFP une source proche du dossier. Il s'agit d'un calculateur ELAC de gouverne de profondeur/aileron fabriqué par Thales.

Des perturbations à prévoir

«Airbus reconnaît que ces recommandations entraîneront des perturbations opérationnelles pour les passagers et les clients. Nous présentons nos excuses pour les désagréments causés et travaillerons en étroite collaboration avec les opérateurs, tout en maintenant la sécurité comme notre priorité absolue et primordiale», écrit l'avionneur européen.

A lire aussi
Désespérés, deux passagers courent sur le tarmac pour rattraper leur avion
Avec vidéo
«Il faut être stupide!»
Désespérés, deux passagers en retard courent après leur avion à Cologne
Airbus confirme une méga-commande de 100 avions au Vietnam
La plus grosse de l'année
Airbus confirme une méga-commande de 100 avions au Vietnam

Le 30 octobre, un Airbus A320 de JetBlue a connu un problème de contrôle en vol à cause d'un dysfonctionnement informatique. L'incident s'est produit en phase de croisière entre Cancun (Mexique) et Newark (Etats-Unis) lorsque l'appareil a soudainement piqué vers le bas sans intervention des pilotes. Les pilotes ont amorcé la phase de descente puis posé l'avion à Tampa, en Floride. Les pompiers de Tampa avaient fait état auprès des médias américains de blessés parmi les passagers.

L'Airbus A320, entré en exploitation en 1988, est l'avion le plus vendu au monde. En septembre il a détrôné le monocouloir 737 du constructeur américain Boeing, dont le premier exemplaire a été livré en 1968. A fin septembre, Airbus avait livré 12'257 exemplaires de son A320 (versions d'affaires incluses) contre 12'254 exemplaires du 737.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus