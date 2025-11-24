Dernière mise à jour: il y a 39 minutes

Publié: il y a 52 minutes

Ce n'est pas une blague: deux hommes sprintent sur le tarmac de l'aéroport de Cologne pour attraper leur vol manqué... alors les moteurs tournent! Ils pensaient réussir à monter à bord, ils ont été placés en garde à vue.

Désespérés, deux passagers courent sur le tarmac pour rattraper leur avion

1/4 Ils pensaient pouvoir convaincre le pilote de les laisser monter à bord. Photo: Screenshot Facebook

Daniel Kestenholz

Ce n'est pas un mauvais film d'action. La scène s'est passée lors du décollage d'un vol de la compagnie aérienne à bas prix Wizz, qui s'apprêtait à faire Cologne-Bucarest. L'Airbus A321 avait quitté la porte d'embarquement, les moteurs tournaient et l'avion se dirigeait tranquillement vers la piste de décollage.

Soudain, deux hommes traversent le tarmac en courant et en agitant les bras. Ces deux Roumains de 28 et 47 ans avaient raté l'avion. Ils gesticulent furieusement en direction du cockpit, tentant de convaincre le pilote de les emmener avec lui.

«Il faut être complètement stupide»

Ce samedi 22 novembre, une vidéo de l'incident a été publiée sur Facebook. Les chauffeurs de bus ont peut-être l'habitude de voir des passagers courir derrière eux, mais qu'en est-il des pilotes?

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Il faut être complètement stupide pour faire une chose pareille et croire que cela va fonctionner», commente la communauté des agents de bord à laquelle la vidéo a été envoyée. «Tu ne monteras pas à bord, tu seras arrêté ou, pire encore, aspiré dans un réacteur.»

Par la sortie de secours

Le personnel de l'aéroport a rapidement pris en charge les deux hommes et les a remis à la police. Comme le journal allemand «Bild» l'a appris de l'aéroport, les passagers en retard avaient brisé la vitre d'un interrupteur d'urgence et appuyé sur le bouton pour ouvrir la porte du tarmac.

Une plainte pénale a déjà été déposée contre les deux hommes pour violation de domicile. Une infraction à la loi sur la sécurité aérienne est encore à l'étude.