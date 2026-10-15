Swiss doit écarter certains membres de ses équipages des vols vers Tel Aviv. En cause, de nouvelles restrictions imposées par Israël après une tentative d'attentat fin septembre.

Israël bannit certains employés de Swiss malgré leur passeport suisse

Israël bannit certains employés de Swiss malgré leur passeport suisse

Solène Monney Journaliste Blick

Même avec un passeport suisse, certains membres d'équipage ne peuvent plus voler vers Israël. Après une tentative d'attentat à bord d'un avion Flydubai fin septembre, l'Etat hébreu a durci ses restrictions. Désormais, les pilotes et le personnel de cabine de Swiss possédant la nationalité de l'un des 29 pays visés ne peuvent plus être affectés aux vols vers Tel Aviv, rapporte 20 Minutes.

Et cela ne change rien s'ils ont la nationalité suisse. La compagnie refuse de préciser combien de ses employés sont touchés, affirmant seulement qu'il s'agit d'une «très petite partie» de son personnel navigant.

Pas que Swiss

Mediapart avait déjà révélé des restrictions similaires chez Air France, où 31 nationalités sont concernées, dont celles de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Iran, d'Oman, de l'Arabie saoudite, du Pakistan et du Niger.

A l'origine de ce durcissement, une tentative d'attentat survenue le 30 septembre. Un copilote omanais de Flydubai aurait tenté de prendre le contrôle de son avion pour le faire s'écraser sur l'aéroport de Tel Aviv.