DE
FR

Inspiré par les attentats du 11 septembre
Le co-pilote du vol de Flydubai planifiait une attaque suicide sur l'aéroport de Tel Aviv

Le procureur émirati révèle que le co-pilote du vol Flydubai, qui a atterri en urgence le 30 septembre en Arabie saoudite, projetait une attaque suicide à Tel Aviv, inspirée du 11 septembre.
Publié: 18:56 heures
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le co-pilote omanais du vol de Flydubai à destination de Tel Aviv, qui avait attaqué le pilote provoquant un atterrissage d'urgence fin septembre en Arabie saoudite, planifiait une attaque suicide sur l'aéroport de Ben Gurion, a affirmé vendredi le procureur des Emirats arabes unis.

A lire aussi
Co-Pilot Flydubai
«Venger Gaza»
Le copilote de Flydubai avoue: «Je voulais mourir en martyr»
Bildschirmfoto 2026-10-02 um 08.46.47.png
Selon plusieurs médias
Radicalisé, le copilote de flydubai était interdit de vol dans son pays

Ce co-pilote s'est inspiré des attentats du 11 septembre, et «a affirmé avoir agi seul, sans l'implication d'autres personnes», a indiqué le procureur général émirati, Hamad Saif Al Shamsi dans un communiqué, ajoutant que l'enquête se poursuivait «afin de vérifier cette affirmation».

Le co-pilote remplissait toutes les exigences de sécurité requises lors de son embauche, a ajouté vendredi le procureur émirati. «Il remplissait les conditions professionnelles et de sécurité requises à l'embauche, comme la détention d'une licence de pilote, la présentation d'un certificat de bonne conduite et la soumission aux vérifications requises», a affirmé Hamad Saif Al Shamsi. «Aucune de ces procédures n'a révélé d'indices laissant supposer ses opinions extrémistes», a-t-il ajouté.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus