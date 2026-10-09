Le procureur émirati révèle que le co-pilote du vol Flydubai, qui a atterri en urgence le 30 septembre en Arabie saoudite, projetait une attaque suicide à Tel Aviv, inspirée du 11 septembre.

Le co-pilote du vol de Flydubai planifiait une attaque suicide sur l'aéroport de Tel Aviv

Le co-pilote du vol de Flydubai planifiait une attaque suicide sur l'aéroport de Tel Aviv

Inspiré par les attentats du 11 septembre

AFP Agence France-Presse

Le co-pilote omanais du vol de Flydubai à destination de Tel Aviv, qui avait attaqué le pilote provoquant un atterrissage d'urgence fin septembre en Arabie saoudite, planifiait une attaque suicide sur l'aéroport de Ben Gurion, a affirmé vendredi le procureur des Emirats arabes unis.

Ce co-pilote s'est inspiré des attentats du 11 septembre, et «a affirmé avoir agi seul, sans l'implication d'autres personnes», a indiqué le procureur général émirati, Hamad Saif Al Shamsi dans un communiqué, ajoutant que l'enquête se poursuivait «afin de vérifier cette affirmation».

Le co-pilote remplissait toutes les exigences de sécurité requises lors de son embauche, a ajouté vendredi le procureur émirati. «Il remplissait les conditions professionnelles et de sécurité requises à l'embauche, comme la détention d'une licence de pilote, la présentation d'un certificat de bonne conduite et la soumission aux vérifications requises», a affirmé Hamad Saif Al Shamsi. «Aucune de ces procédures n'a révélé d'indices laissant supposer ses opinions extrémistes», a-t-il ajouté.