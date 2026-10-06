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Le copilote de Flydubai parle
«Je voulais mourir en martyr»

Après la tentative présumée de crash survenue à bord d’un vol de la compagnie Flydubai, Israël et les Emirats arabes unis mènent une enquête conjointe ciblant le copilote omanais. De premiers éléments issus de ses interrogatoires commencent désormais à filtrer.
Publié: il y a 5 minutes
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Les enquêteurs ont mis la main sur le téléphone portable du copilote.
Photo: Dukas

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Un copilote omanais aurait mis en danger un vol de Flydubai.
  • Selon Channel 12, il aurait dit vouloir «venger Gaza».
  • Les enquêteurs recherchent d'éventuels commanditaires; l'équipage ne serait pas impliqué.
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Janine Enderli

Le drame a été évité de justesse mercredi dernier. Le copilote omanais Hamam Al-Hammami, âgé de 29 ans, aurait tenté de précipiter au sol un Boeing 737 Max de Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv. Selon les révélations de la chaîne israélienne Channel 12, le jeune homme est passé aux aveux lors de son audition par les autorités émiraties: il a affirmé qu'il souhaitait «venger Gaza» et «mourir en martyr».

Face à ces déclarations, les autorités israéliennes cherchent désormais à déterminer s'il a agi seul ou si des complices, voire une organisation extrémiste, se cachent derrière cette tentative. Le Shin Bet, le service de renseignement intérieur israélien, participe directement aux investigations.

L’équipage hors de cause

Toujours selon Channel 12, les enquêteurs ont mis la main sur le téléphone portable du copilote et analysent actuellement son contenu pour y déceler d'éventuels indices ou contacts.

L'affaire est prise très au sérieux au plus haut sommet de l'Etat hébreu. Lors d'une réunion du cabinet de sécurité israélien, un représentant du Mossad a d'ailleurs présenté aux ministres les premières avancées de l'enquête.

Deux participants à cette réunion ont rapporté ses propos à la chaîne: «Nous avons découvert que le terroriste s'était rendu ces dernières années dans des pays hostiles à Israël, dont certains sont considérés comme des Etats ennemis. Il s'agissait de courts séjours. Nous vérifions si quelqu'un ou une organisation l'a manipulé, recruté ou impliqué au cours de ces voyages.»

Entre-temps, les autorités des Emirats arabes unis ont interrogé les agents de bord du vol Flydubai concerné. Selon les enquêteurs, rien n'indique que des membres de l'équipage de cabine aient été complices du copilote ou aient tenté de le soutenir dans son projet.

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