Depuis le 1er juillet, Lufthansa facture les changements de siège en classe économique et Premium Economy. Cette nouvelle redevance, étendue aussi aux filiales comme Swiss, suscite des interrogations parmi les passagers.

Changer votre siège sur un vol de Swiss est désormais payant!

Changer votre siège sur un vol de Swiss est désormais payant!

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Depuis le 1er juillet 2026, Lufthansa impose des frais supplémentaires pour changer de siège en classes Economy et Premium Economy, également pour ses fillières comme Swiss.

Les passagers des tarifs Comfort, Comfort Plus et Green sont désormais également concernés, tandis que les membres HON Circle et Senators restent exemptés de ces frais.

En 2026, Lufthansa a déjà suscité la polémique avec des frais d'annulation allant jusqu'à 2000 euros, mais les a annulés après deux mois en raison de l'apaisement des conditions opérationnelles.

Nathalie Benn

Lufthansa revoit une fois de plus sa politique tarifaire au détriment de ses clients. Cette fois, c'est le changement de siège qui devient payant. Depuis le 1er juillet, certains passagers voyageant en classe Economy ou Premium Economy doivent payer un supplément s'ils désirent modifier la place qui leur a été attribuée automatiquement lors du check-in, d'après le portail de voyage Reisetopia.

La compagnie aérienne allemande a annoncé cette nouvelle taxe par courriel à ses partenaires commerciaux. Désormais, les voyageurs concernés doivent sortir leur porte-monnaie s’ils souhaitent changer de siège au sein de la même catégorie tarifaire, alors que cette opération était gratuite jusqu'ici pour la plupart des billets Economy et Premium Economy. Les frais de changement de siège s’appliquent également aux filiales de Lufthansa, y compris Swiss.

«Les passagers des classes Economy et Premium Economy se voient attribuer un siège automatiquement et sans frais lors du check-in», nous explique un porte-parole de la Lufthansa. «Des frais s'appliquent uniquement si les passagers souhaitent activement échanger ce siège pour un autre.» Cette règle s’applique désormais aux tarifs Comfort, Comfort Plus et Green. Le tarif Light, le plus économique, subissait déjà cette réglementation depuis 2024. Une porte-parole de Swiss précise que le montant exact de ces frais n'est pas défini de manière forfaitaire.

Les passagers ayant déjà réservé leur siège à l'avance peuvent continuer à le modifier gratuitement, à condition de rester dans la même catégorie de place. De plus, le tarif Flex, plus onéreux et qui garantit une souplesse maximale pour le voyage, «garde le choix du siège totalement gratuit», assure le porte-parole de la Lufthansa. Les voyageurs fidèles bénéficiant d'un statut particulier, tels que les membres du HON Circle et les Senators, sont exemptés de cette mesure.

Polémique autour des frais

En avril dernier, Lufthansa avait déjà provoqué la colère des usagers avec une augmentation de ses tarifs. Elle avait introduit des frais d'annulation salés sur certains vols long-courriers, oscillant entre 550 et 1840 francs, ciblant principalement le billet Flex. Swiss avait calqué sa politique sur celle de sa maison mère, fâchant au passage ses clients les plus fidèles.

Pourtant, deux mois plus tard, ces frais supplémentaires appartenaient déjà au passé, le tarif Flex redevenant exempt de pénalités. La raison de ces revirements: le conflit au Proche-Orient. «Au printemps 2026, les règles de remboursement des billets étaient plus strictes à cause de la situation particulière. Elle s’est apaisée depuis», indiquait un porte-parole de Swiss en juin à Blick. Lufthansa avait aussi souligné que le contexte opérationnel s’était stabilisé et que ces tarifs temporaires avaient été instaurés «compte tenu du contexte actuel du marché». Reste à voir si cette nouvelle taxe de siège connaîtra le même destin éphémère.