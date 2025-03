Jet d'eau, marmotte et Guillaume Tell

1/5 L'A350 de Swiss devrait décoller pour la première fois à la fin de l'été de cette année. Photo: Swiss

Robin Wegmüller

Swiss recevra un total de dix nouveaux Airbus A350-900 dans les années à venir. Le premier avion long-courrier devrait effectuer son premier vol au départ de Zurich à la fin de l'été 2025, avec une touche particulière: une peinture spéciale.

«Cette peinture unique est notre déclaration d'amour à la Suisse», explique Heike Birlenbach, responsable du marketing et membre de la direction, dans le communiqué de Swiss. À travers ce design, la compagnie aérienne souhaite mettre en lumière la diversité du pays d'une manière originale et marquante.

Motifs de neuf villes

L'hommage met en avant des éléments emblématiques de neuf localités suisses: Bâle, Berne, Genève, Locarno, Lucerne, Montreux, St. Moritz, Wengen et Zurich. Parmi les illustrations figurent la tradition du Aare-Böötle, le train du Pilatus ou encore le célèbre Jet d’Eau de Genève.

Ces représentations sont complétées par des symboles suisses incontournables, tels qu’une marmotte, la pomme percée de Guillaume Tell et Helvetia, personnification nationale du pays. «Chaque illustration capture une spécificité de notre pays et raconte son histoire à travers ses paysages, ses habitants et sa culture», précise Swiss.

Baptisée Swiss Wanderlust, cette peinture spéciale incarne le désir de voyage et de découverte. Conçue par l’artiste suisse Frédéric Siegel, connu pour ses animations et illustrations, il transforme l’avion en une véritable galerie volante.

Un résultat annuel positif

Quelques heures avant de dévoiler la nouvelle décoration de son avion, Swiss a présenté ses résultats annuels pour 2024. La compagnie aérienne a bouclé un exercice solide, affichant un chiffre d’affaires record de 5,6 milliards de francs. Le bénéfice d’exploitation, en revanche, a légèrement reculé, passant de 718 millions à 684 millions de francs.