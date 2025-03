1/6 Voler reste sûr, mais toutes les compagnies aériennes n'ont pas le même bilan en matière de sécurité. Photo: AFP

Gabriel Knupfer

Plusieurs crashs aériens ont secoué le monde ces derniers mois. Le plus grave de ces accidents a fait 179 morts en Corée du Sud fin décembre. Malgré ces catastrophes, l'avion reste un moyen de transport très sûr. Au moment de prendre en compte les récents accidents, il faut avant tout se rappeler que plus de 100'000 vols commerciaux ont lieu chaque jour.

«Il faudrait qu'une personne voyage en avion chaque jour pendant 103'239 ans en moyenne pour qu'elle subisse un accident mortel», a déclaré en janvier Peter Wild, expert de l'EPF. Il n'empêche qu'une compagnie aérienne qui a une bonne réputation en matière de sécurité, ça rassure.

Onze compagnies aériennes ont seulement une étoile

Airlineratings.com, site Internet de classement des compagnies aériennes, attribue jusqu'à sept étoiles pour la sécurité. Une étoile est attribuée pour les audits réussis. Trois étoiles sont possibles si les pilotes des compagnies aériennes concernées ont provoqué le moins d'incidents possible et s'il n'y a pas eu de décès à bord pour lesquels les compagnies aériennes sont en partie responsables.

Commençons par la bonne nouvelle: sur 317 compagnies aériennes comparées, 261 obtiennent la note maximale. Parmi elles, on trouve Swiss, Edelweiss, Lufthansa et Golf Airlines. Mais onze compagnies aériennes actives n'obtiennent qu'une seule étoile pour l'audit et sont donc comparativement peu sûres, comme l'a également rapporté le magazine spécialisé «QZ». Les compagnies aériennes suivantes sont concernées:

Aeroflot (Russie)

Air Peace (Nigeria)

Capital Airlines (Chine)

Pakistan International Airlines (Pakistan)

Pobeda (Russie)

Precision Air (Tanzanie)

Rossiya (Russie)

Ural Airlines (Russie)

US-Bangla Airlines (Bangladesh)

UTair (Russie)

Wings Air (Indonésie)

Ce qui frappe dans ce classement négatif, c'est que cinq des onze compagnies aériennes les moins sûres sont russes. L'aviation russe est depuis longtemps considérée comme relativement dangereuse, avec de nombreux incidents et des crashs à répétition par le passé.

Mais en raison de la guerre en Ukraine, l'espace aérien européen est de toute façon interdit à ces compagnies aériennes. Et les autres compagnies aériennes à une étoile ne décollent pas non plus des aéroports suisses.

Egyptair, Ethiopian Airlines et Pegasus volent depuis Zurich.

La situation est différente pour les compagnies aériennes à deux étoiles, qui présentent également un bilan comparativement mauvais en matière de sécurité. Trois des onze compagnies aériennes n'ayant que deux étoiles opèrent, entre autres, au départ de Zurich. Il s'agit d'Egyptair, d'Ethiopian Airlines et de la compagnie aérienne turque low cost Pegasus. Malgré les accidents et les décès, ces compagnies aériennes ne figurent pas sur la liste des compagnies aériennes interdites de vol de l'UE.

D'ailleurs, la compagnie nationale nord-coréenne Air Koryo, considérée comme la «pire compagnie aérienne du monde» en raison de la vétusté de ses avions, obtient, comme la plupart des autres compagnies aériennes, la totalité des points de la notation. Mais l'UE a tout de même placé Air Koryo sur la liste noire. Seuls deux avions de type Tupolev TU-204 peuvent théoriquement atterrir en Europe. Il n'existe cependant pas de liaison aérienne de la Corée du Nord vers l'Europe.