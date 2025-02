Les corps des 67 victimes du crash aérien de Washington ont été retrouvés

Les autorités se concentrent désormais sur la récupération des débris des deux appareils tombés dans le fleuve Potomac. Photo: Ben Curtis

ATS Agence télégraphique suisse

Les équipes de sauvetage ont retrouvé les corps des 67 personnes tuées dans la collision la semaine dernière entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire près de l'aéroport de Washington, ont annoncé mardi les autorités. La catastrophe n'a fait aucun survivant. Ces derniers jours, les sauveteurs avaient continué de fouiller les eaux glacées du fleuve Potomac pour repêcher tous les corps après le pire drame aérien aux Etats-Unis depuis 2001.

Les différents services impliqués dans les recherches ont annoncé avoir «retrouvé [les corps] des 67 victimes de la collision aérienne», précisant dans un communiqué conjoint que toutes, sauf l'une, «ont été identifiées avec certitude». Les équipes de sauvetage se concentrent désormais sur «la récupération des débris restants dans le fleuve Potomac», ont-elles par ailleurs fait savoir.

Les recherches se poursuivent

Les opérations de repêchage des deux appareils qui se sont abîmés dans le Potomac, tout près de l'aéroport Ronald-Reagan de Washington, ont été lancées lundi en parallèle à la poursuite des recherches des victimes. Cinq jours après la collision, de premiers éléments de l'avion, une partie de son fuselage notamment, ont été repêchés lundi dans le fleuve.

Les boîtes noires sont analysées par l'agence américaine de sécurité des transports (NTSB), qui a dit espérer publier «dans les 30 jours» un rapport préliminaire sur les causes de la catastrophe. Selon le New York Times, la tour de contrôle de l'aéroport Ronald-Reagan était en sous-effectif le soir de l'accident le 29 janvier. Un seul contrôleur, au lieu de deux, assurait le trafic des avions de ligne et des hélicoptères.