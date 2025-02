«Pouvez-vous imaginer perdre un parent et sept jours plus tard votre enfant?»

1/5 Grace Maxwell revenait de l'enterrement de son grand-père lorsque l'avion s'est écrasé. Photo: WBNC/Cedarville Universität

Daniel Macher

Mercredi dernier, le vol 5342 d'American Airlines est entré en collision avec un hélicoptère de l'armée américaine. Alors que l'enquête sur les causes de l'accident est toujours en cours, de plus en plus d'informations sur les victimes parviennent au public. 67 personnes sont mortes dans la catastrophe.

Parmi elles, Grace Maxwell. La jeune femme étudiait l'ingénierie mécanique à l'université de Cedarville dans l'Ohio. Ses amis la décrivaient dans le «New York Post» comme une «lumière rayonnante» avec de «grandes idées». Elle s'est engagée dans la vie du campus en intégrant l'équipe de la radio de l'école et le club d'écriture créative.

«Nous savions qu'elle était dans l'avion»

La jeune femme de 20 ans se trouvait dans l'avion accidenté parce qu'elle revenait de l'enterrement de son grand-père à Wichita, Kansas, a raconté son père, Dean Maxwell, au «Wichita Eagle». «Nous savions qu'elle était dans l'avion», déclare le père en larmes. Ce dernier n'arrive toujours pas croire ce qui s'est passé.

«Pouvez-vous imaginer perdre un parent et sept jours plus tard votre enfant?», a rapporté Thomas White, président de l'université de Cedarville, à propos des parents inconsolables. «Je voudrais que nous priions pour la famille Maxwell. Je veux que nous les soutenions», a-t-il déclaré aux étudiants rassemblés dans la chapelle du campus.

«J'ai appris tant de nouvelles choses»

Ce jour-là, 14 patineurs artistiques se trouvaient à bord de l'avion, dont Spencer Lane, jeune homme de 16 ans originaire de Corée du Sud. Comme tous les autres occupants, il a perdu la vie. Sa mère, Christine était avec lui. Ce jeune athlète talentueux revenait d'un camp de développement à Wichita.

Dans son dernier post Instagram, il s'était montré enthousiaste: «J'ai appris tant de nouvelles choses que je peux utiliser dans ma vie quotidienne et j'ai rencontré tant de gens formidables!» Il a en outre publié une photo de l'engin à bord duquel il trouvera la mort.

Il était une «force de la nature»

Sur TikTok, il avait partagé mercredi une vidéo de lui en train de glisser dans les airs et d'effectuer un triple saut, avec la légende: «Fin du camp, triple boucle piqué» (un saut iconique du patinage artistique).

Le père adoptif de Lane, Spencer, Douglas, s'est souvenu de son fils comme d'une «force de la nature» lors d'une interview avec WPRI-TV. Dans son club d'origine à Boston, Spencer était aimé de tous, «des adultes qui dirigent le club aux plus jeunes patineurs, en passant par ceux qui se battent pour une place aux Jeux olympiques».

Outre Spencer Lane, d'autres membres du Skating Club de Boston sont décédés, dont Jinna Han, 13 ans, et le couple d'entraîneurs Vadim Naumov et Evgenia Shishkova, qui avait remporté l'or aux championnats du monde de patinage en couple en 1994.