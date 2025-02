Un avion-ambulance s'est écrasé vendredi dans une zone urbaine très fréquentée de Philadelphie. Des vidéos montrent une boule de feu tombant du ciel. Une enfant malade et sa mère faisaient partie des six personnes à bord de l'appareil.

1/7 Nouvelle catastrophe aérienne aux Etats-Unis: un avion-ambulance s'est écrasé à Philadelphie. Photo: Keystone

Daniel Kestenholz , Johannes Hillig et SDA

Les Etats-Unis sont sous le choc. Une nouvelle catastrophe aérienne s'est produite vendredi soir, deux jours après la tragédie de Washington. Un avion-ambulance, avec six personnes à bord, s'est écrasé au milieu d'une zone très fréquentée de Philadelphie.

«A ce stade, nous n'avons pas d'informations sur le nombre de victimes», a déclaré la maire de cette ville de la côte est des Etats-Unis, Cherelle Parker. Elle a toutefois souligné que plusieurs logements et véhicules avaient été touchés. Le gouverneur de l'Etat de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a pour sa part déclaré qu'il y aurait certainement des pertes humaines au sol.

«Toute la maison a tremblé»

Des images diffusées par plusieurs chaînes de télévision américaines montrent des scènes dramatiques: une énorme explosion et d'importants panaches de fumée, le tout au cœur d'une zone de la ville où se trouvent un grand nombre de magasins, avec des routes très fréquentées en fin de journée. Un large périmètre de sécurité a été établi et les habitants ont été invités à éviter la zone.

Gustavo Chaves a été témoin de la catastrophe. Il se trouvait avec sa femme chez lui, non loin du lieu du crash. Il a soudain ressenti ce qui ressemblait à un séisme. «Toute la maison a tremblé. J'ai pensé qu'il y avait un tremblement de terre», a-t-il raconté à la chaîne NBC10. Il a alors immédiatement regardé par la fenêtre. En voyant le ciel orangé, il a tout de suite su que «quelque chose de vraiment grave s'était produit».

D'autres riverains racontent également que la terre a tremblé à la suite de l'impact et de l'explosion qui s'en est suivie. «J'ai cru que plusieurs bâtiments s'étaient effondrés», a déclaré un autre témoin à la chaîne. Lorsqu'il est sorti, il a «vu une personne en feu. C'était tout simplement horrible».

Une fillette malade avec sa maman à bord

Selon l'Administration fédérale de l'aviation (FAA), l'appareil était un Learjet 55 – un avion d'affaires américano-français – qui avait décollé de l'aéroport de Northeast Philadelphia à destination de Branson, dans le Missouri. L'accident s'est produit peu après 18h (22h en Suisse). Les six victimes sont des Mexicains, a indiqué le ministère mexicain des Affaires étrangères.

Le jet transportait une petite fille qui avait «reçu un traitement médical lui ayant sauvé la vie». Elle devait rentrer au Mexique, a expliqué à NBC Shai Gold, le propriétaire de l'entreprise d'aviation impliquée, Jet Rescue Air Ambulance. Les autres personnes à bord étaient sa mère, un pilote, un copilote, un médecin et un infirmier, a-t-il ajouté. «La patiente avait été soignée à l'hôpital Shriners Children's de Philadelphie et était transportée vers son pays d'origine, le Mexique», a confirmé à l'AFP Mel Bower, porte-parole de l'établissement.

«L'avion était hors de contrôle»

La cause du crash n'est pas encore claire. Sur des vidéos, on voit l'appareil piquer vers le sol. «Avec un angle de 45 degrés, cela signifie que l'avion était hors de contrôle. Aucun pilote ne laisserait volontairement un avion s'incliner de la sorte», explique Arthur Wolk, expert en aviation, à NBC10. La vitesse à laquelle l'avion est tombé est également énorme, a-t-il ajouté. Pour lui, il est possible qu'il y ait eu des problèmes avec les commandes de vol ou les instruments.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Il est plutôt improbable que la météo ait joué un rôle dans cette tragédie, selon la météorologue Brittney Shipp. Il pleuvait et le ciel était certes nuageux, mais il n'y avait pas de vents tempétueux.