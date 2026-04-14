Depuis lundi après-midi, Sunrise subit une panne technique. Le service après-vente et des offres de téléphonie spéciales sont concernés, touchant principalement les petites entreprises.

Une panne technique de Sunrise affecte clients et petites entreprises

Une panne technique de Sunrise affecte clients et petites entreprises

Martin Schmidt

Les clients de Sunrise font face à des perturbations techniques depuis lundi après-midi, comme l'ont reporté plusieurs lecteurs de Blick. Pour preuve, des centaines de signalement ont été déposés sur la plateforme en ligne Allestörungen. Un entrepreneur concerné explique à Blick qu'il est confronté à «un arrêt complet de la joignabilité téléphonique», entraînant par conséquent des restrictions «considérables». Un autre lecteur signale de son côté que son réseau fixe est hors service.

Mais ce qui irrite par dessus-tout, c'est l'indisponibilité du service client de Sunrise, aussi injoignable à cause des perturbations, comme l'explique une voix enregistrée.

Contacté, un porte-parole de Sunrise confirme l'incident. Une panne technique a mis à mal le service clientèle et les plateformes de vente de l'opérateur, qui ne fonctionnent que de façon limitée depuis ce lundi 16 heures. La panne serait due à une mauvaise configuration d'une plateforme interne à la suite de travaux de maintenance.

L'opérateur de téléphonie assure oeuvrer pour résoudre la situation. «Nos spécialistes travaillent d'arrache-pied pour rétablir le service, qui sont rétablis progressivement.»

Petites entreprises concernées

Pour certains clients professionnels disposant d'offres de téléphonie spécifiques, les fonctions de renvoi et de commutation ne fonctionnent pas. La solution dite «efon», une offre de téléphonie basée sur Internet utilisée principalement par les petites entreprises, est notamment concernée.

En revanche, Internet, la téléphonie et la télévision via le réseau fixe ainsi que les communications mobiles ne sont, en principe, pas affectés, précise un porte-parole.

Sunrise présente ses excuses pour les désagréments occasionnés. Un avis de perturbation a été publié sur son site web et sera mis à jour dès que la situation sera entièrement rétablie.