Au programme de ce mercredi 3 juin: un heureux évènement dans les TPG, les images choquantes d'un élevage porcin, le financement de l'armée se heurte à une alliance surprenante, un gardien de prison condamné et, enfin, une révision de l'aide aux victimes de violences.

Une petite fille a vu le jour à bord d'un bus à Genève

Une petite fille a vu le jour à bord d'un bus à Genève

Malgré quelques nuages ce matin, la météo sera bien plus douce que hier, amis lecteurs. En attendant le retour du soleil, Blick, en collaboration avec l'ATS, vous invite à découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 3 juin. C'est parti!

1 Un bébé voit le jour à bord d’un bus genevois

Un événement exceptionnel s’est produit à bord d’un bus de la ligne 1 des TPG à Genève: une femme a donné naissance à une petite fille, rapporte la «Tribune de Genève». Le chauffeur du bus a été alerté par une passagère qui lui a tendu un téléphone: les urgences 144 lui ont annoncé qu’une femme enceinte présente dans le véhicule était sur le point d’accoucher. Il a alors fait descendre les autres passagers, déplacé le bus dans un endroit sûr et maintenu la climatisation en marche. Avec le mari et une amie de la future mère, il a attendu l’arrivée des secours. Une médecin puis une ambulance sont intervenues alors que la tête du bébé était déjà visible. A 15h39, une petite fille est née dans le bus. La mère et l’enfant ont ensuite été transportés à l’hôpital et se portent bien.

2 Valérie Dittli choquée par des images d’élevage porcin à Corcelles-près-Payerne

Après la diffusion lundi d’une enquête de l’Observatoire du spécisme sur une maternité porcine de Corcelles-près-Payerne (VD), montrant des images clandestines de maltraitance de truies et porcelets, la ministre vaudoise de l’Agriculture Valérie Dittli dit, dans une interview accordée à «24 heures», avoir été profondément choquée. Elle juge les actes visibles inacceptables et contraires à la loi sur la protection des animaux, tout en rappelant qu’ils ne doivent pas discréditer l’ensemble des éleveurs. Une procédure a été ouverte par le vétérinaire cantonal afin d’établir les faits et identifier les responsables. En plus d’éventuelles poursuites pénales, des mesures administratives – dont des interdictions de détention d’animaux – pourraient être prises rapidement si les infractions sont confirmées.

3 Une alliance inattendue bloque la hausse de la TVA pour l'armée

Selon plusieurs médias, une alliance inattendue a freiné la volonté du ministre de la Défense, Martin Pfister, d'accélérer une hausse de la TVA destinée à financer l'armée. Le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) souhaitait que le Parlement examine dès l'automne une modification constitutionnelle nécessaire à cette mesure, rapporte Tamedia. Le Bureau du Conseil national préfère toutefois attendre la session d'hiver, confirme au groupe de presse le président du Conseil national, Pierre-André Page (UDC/FR). CH Media indique également qu'une alliance réunissant l'UDC, le PS et les Verts a été déterminante dans cette décision. Selon le groupe de presse, l'UDC comme la gauche rouge-verte nourrissent de fortes réserves à l'égard du traitement urgent des objets parlementaires, estimant que le gouvernement recourt trop fréquemment à cette procédure.

4 Un agent de Champ-Dollon condamné pour avoir giflé un détenu

Un gardien-chef adjoint de la prison de Champ-Dollon (GE) a été reconnu coupable d’abus d’autorité et de faux dans les titres après avoir giflé un détenu fin 2023, rapporte «Le Temps». Les images de vidéosurveillance ont montré que l’agent, fort de 27 ans d’expérience, avait frappé sans justification un détenu agité mais non menaçant, alors que son rapport évoquait seulement un geste visant à le repousser. Le tribunal a rejeté l’argument de la légitime défense avancé par la défense, estimant que l’usage de la force était disproportionné et motivé par l’agacement. Les faits avaient été dénoncés par la direction de la prison après des incohérences relevées entre les images et le rapport d’incident. Prononcée initialement par ordonnance pénale et contestée par le prévenu, la peine de 60 jours-amende avec sursis a été confirmée par la cour. L’amende immédiate a, elle, été alourdie passant de 2280 francs à 3600 francs. La défense a annoncé son intention de faire appel.

5 Vers un meilleur accueil des victimes de violences

Le National empoigne mercredi la révision de loi du gouvernement sur l'aide aux victimes de violences. Le projet prévoit de remplir des lacunes dans la prise en charge des victimes. Le Conseil fédéral compte agir dans les premiers soins et la documentation médico-légale mais aussi sur les offres d'hébergements d'urgence, dont le nombre est encore insuffisant. La révision a été bien accueillie en commission.