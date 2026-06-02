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Violente tempête
Près de 7500 éclairs se sont abattus sur la Suisse mardi

Près de 7500 éclairs ont frappé la Suisse mardi, avec de fortes pluies et des rafales jusqu’à 114 km/h. Dans le canton de Berne, les orages ont aussi perturbé le trafic ferroviaire.
Publié: 19:38 heures
Une violente tempête a balayé le pays mardi 2 juin.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Près de 7500 éclairs se sont abattus sur la Suisse mardi jusqu'en début de soirée. Selon MétéoSuisse, des rafales de vent atteignant 114 km/h et d'importantes précipitations ont également balayé le pays.

C'est dans le canton de Berne qu'on a enregistré de loin le plus grand nombre d'éclairs, soit 1321, selon le bilan établi par l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). Venaient ensuite les cantons de Saint-Gall (699 éclairs) et de Lucerne (666 éclairs). Selon le classement de MétéoSuisse, c'est le canton de Schaffhouse (13 éclairs) qui a enregistré la plus faible activité.

Trafic perturbé

Le Tessin a connu de fortes précipitations, avec un pic de 76,4 millimètres à Stabio. De violentes rafales de vent ont également été enregistrées. A Bad Ragaz (SG), le vent a atteint une vitesse de 114 kilomètres à l'heure.

Dans le canton de Berne, le violent orage a perturbé le trafic ferroviaire entre Berne et Thoune. Un arbre tombé a bloqué la voie, entraînant des annulations et des retards sur plusieurs lignes de RER.

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