ATS Agence télégraphique suisse
La femme se promenait lorsqu'une voiture s'est arrêtée à côté d'elle, a indiqué samedi la police de Bâle-Campagne. Les trois occupants ont engagé une conversation avec l'octogénaire. Le conducteur et une femme assise à l'arrière ont alors soudainement tiré la victime vers la voiture et lui ont arraché sa montre. Les auteurs ont ensuite pris la fuite.
La police a lancé des recherches pour retrouver le véhicule, immatriculé à l'étranger.
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