Trois inconnus ont arraché de force sa montre-bracelet à femme de 84 ans en pleine rue vendredi soir à Oberwil. Les malfaiteurs avaient arrêté leur voiture près de la victime et l'ont tirée vers le véhicule.

Une octogénaire agressée en pleine rue à Oberwil pour sa montre-bracelet

Une octogénaire agressée en pleine rue à Oberwil pour sa montre-bracelet

Les malfaiteurs sont recherchés

ATS Agence télégraphique suisse

La femme se promenait lorsqu'une voiture s'est arrêtée à côté d'elle, a indiqué samedi la police de Bâle-Campagne. Les trois occupants ont engagé une conversation avec l'octogénaire. Le conducteur et une femme assise à l'arrière ont alors soudainement tiré la victime vers la voiture et lui ont arraché sa montre. Les auteurs ont ensuite pris la fuite.

La police a lancé des recherches pour retrouver le véhicule, immatriculé à l'étranger.