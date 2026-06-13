Un crash d'un avion Antonov An-32 sur une base aérienne à Jorhat, en Inde, a fait cinq morts samedi. L'armée a annoncé une enquête pour déterminer les causes de l'accident.

Cinq morts dans le crash d'un avion de l'armée indienne

Cinq morts dans le crash d'un avion de l'armée indienne

AFP Agence France-Presse

Un avion de transport militaire Antonov An-32 de l'armée de l'air indienne (IAF) s'est écrasé samedi à son atterrissage sur la base aérienne de Jorhat (nord-est), faisant cinq morts, a annoncé l'armée.

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Le copilote a survécu à l'accident, a précisé sous couvert d'anonymat à l'AFP un officier, qui n'a pas précisé l'état de santé du militaire ni le nombre de personnes à bord. «L'armée de l'air indienne regrette profondément la mort de cinq de ses soldats dans l'accident de l'An-32 à Jorhat», a-t-elle indiqué dans un communiqué, en déclinant l'identité des cinq victimes.

«L'IAF présente ses condoléances les plus sincères aux familles en deuil et se tient à leurs côtés», a-t-elle ajouté. «Une enquête a été ordonnée pour déterminer les causes de l'accident», avait-elle fait savoir précédemment, sans mentionner d'hypothèse sur les causes de la catastrophe.

Des avions viellissants

Plusieurs médias indiens ont diffusé des images d'épaisses volutes de fumée noire s'élevant au-dessus de la base, puis de la carlingue disloquée de l'appareil, entourée de militaires en uniforme.

En 2019, un AN32 parti de la même base de Jorhat s'était écrasé dans l'Etat de l'Arunachal Pradesh, près de la frontière chinoise, tuant ses 13 passagers et membres d'équipage.

L'armée de l'air indienne dispose d'une centaine de ces bimoteurs vieillissants de fabrication russe, qui assurent de nombreuses missions de transport.