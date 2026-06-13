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Discours anti-immigration
Elon Musk accusé d'amplifier des discours violents après les émeutes xénophobes à Belfast

Cette semaine, l'Irlande a connu deux nuits de violences et des incidents qualifiés de «racistes». Selon des chercheurs du CCDH, Elon Musk y aurait joué un rôle déterminant en amplifiant sur X des discours violents.
Publié: il y a 36 minutes
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Mardi et mercredi, la région de Belfast, en Irlande du Nord, a été le théâtre de deux nuits de violences.
Photo: PA Images via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Elon Musk, dont la fortune a dépassé les 1000 milliards de dollars, a été vivement critiqué par des chercheurs qui l'accusent vendredi d'amplifier sur X des discours violents liés aux émeutes anti-immigration à Belfast.

Des chercheurs du Center for Countering Digital Hate (CCDH) ont ainsi dénoncé son rôle «déterminant» dans la diffusion de récits anti-immigrants et alertés sur la hausse des appels à la violence en ligne.

Elon Musk a relayé ces derniers jours des appels à manifester de l'activiste anti-immigration Tommy Robinson, appelant ses 240 millions d'abonnés sur X à protester de «manière RÉPÉTÉE et BRUYANTE».

Il a également repartagé des messages du dirigeant d'extrême droite Rupert Lowe, à la tête du parti Restore Britain.

Théâtre de deux nuits de violences

Selon les chercheurs de cette organisation à but non-lucratif, les publications des trois hommes ont dépassé 115 millions de vues, dont 64 millions générées par Elon Musk. Un chiffre massif.

«En tant que propriétaire de X et utilisateur le plus suivi, Musk dispose d'un pouvoir sans équivalent pour façonner ce que voient les internautes, souligne Imran Ahmed, fondateur et directeur général du CCDH. Or, nos recherches montrent qu'il a exploité la tragédie de Belfast pour amplifier des récits anti-migrants auprès de millions d'utilisateurs.» Interrogé, X n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

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La région de Belfast a été le théâtre de deux nuits de violences, mardi et mercredi, et d'incidents qualifiés de «racistes» par les autorités, après une attaque au couteau pour laquelle un réfugié soudanais a été inculpé.

Ces critiques coïncident également avec l'envolée des actions de SpaceX en Bourse, qui a propulsé la fortune de M. Musk à des niveaux encore jamais vus.



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