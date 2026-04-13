DE
FR

Transports publics en Suisse
Un nouveau système calculera automatiquement le prix de vos trajets

Un nouveau système baptisé Bibo pourrait simplifier l’utilisation des transports publics en Suisse. Cette application devrait enregistre les trajets et calcule le prix du billet, sans intervention de l’usager.
Publié: il y a 48 minutes
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un nouveau système, baptisé Bibo, devrait faciliter les déplacements en transports publics en Suisse. Cette application détecte automatiquement lorsqu'une personne se trouve dans un bus, un train ou un tramway et calcule le prix correspondant à la fin du trajet.

L'organisation professionnelle Alliance Swisspass a confirmé lundi un reportage de la radio publique alémanique SRF. «On dispose donc automatiquement d’un billet valide», a expliqué la porte-parole Michaela Ruoss à Keystone-ATS.

Testé à partir de fin avril

A partir de fin avril, le système «Be in - Be out» (ou Bibo) sera testé auprès d’environ 3000 usagers. La branche souhaite ainsi déterminer la fiabilité de l’enregistrement des trajets et du calcul des prix, ainsi que l’accueil réservé au système par les voyageurs. L'application détecte, via Bluetooth, quand une personne monte et descend du train.

A lire aussi:
Aux CFF, le personnel des locomotives tire le signal d'alarme
«Comme du travail à la chaîne»
Aux CFF, le personnel des locomotives tire le signal d'alarme
Dans les pays voisins, la «taxe de transit» a du mal à passer
Des «boucs émissaires»
Dans les pays voisins, la «taxe de transit» a du mal à passer

Selon Alliance Swisspass, la date et la mise en place effective de Bibo ne sont pour l'heure pas encore connues. Les données ne seront à aucun moment transmises à des tiers et conservées conformément aux dispositions suisses en matière de protection des données, précise Alliance Swisspass.

Découvrez nos contenus sponsorisés
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Avec vidéo
Présenté par
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Lindt présente un successeur et nous, on goûte!
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Articles les plus lus
    Articles les plus lus