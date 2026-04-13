Un nouveau système baptisé Bibo pourrait simplifier l’utilisation des transports publics en Suisse. Cette application devrait enregistre les trajets et calcule le prix du billet, sans intervention de l’usager.

Un nouveau système calculera automatiquement le prix de vos trajets

Un nouveau système calculera automatiquement le prix de vos trajets

ATS Agence télégraphique suisse

Un nouveau système, baptisé Bibo, devrait faciliter les déplacements en transports publics en Suisse. Cette application détecte automatiquement lorsqu'une personne se trouve dans un bus, un train ou un tramway et calcule le prix correspondant à la fin du trajet.

L'organisation professionnelle Alliance Swisspass a confirmé lundi un reportage de la radio publique alémanique SRF. «On dispose donc automatiquement d’un billet valide», a expliqué la porte-parole Michaela Ruoss à Keystone-ATS.

Testé à partir de fin avril

A partir de fin avril, le système «Be in - Be out» (ou Bibo) sera testé auprès d’environ 3000 usagers. La branche souhaite ainsi déterminer la fiabilité de l’enregistrement des trajets et du calcul des prix, ainsi que l’accueil réservé au système par les voyageurs. L'application détecte, via Bluetooth, quand une personne monte et descend du train.

Selon Alliance Swisspass, la date et la mise en place effective de Bibo ne sont pour l'heure pas encore connues. Les données ne seront à aucun moment transmises à des tiers et conservées conformément aux dispositions suisses en matière de protection des données, précise Alliance Swisspass.