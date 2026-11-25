La polémique enfle autour de la mesure 14, qui vise à protéger les représentants des travailleurs contre les licenciements abusifs. Acceptée par le Conseil des Etats en septembre, elle est rejetée par la commission économique du National.

Une mesure controversée sur la protection des salaires fracture le Parlement

Une mesure controversée sur la protection des salaires fracture le Parlement

En bref Le Conseil national débattra en décembre d'une mesure controversée sur la protection des salaires dans les accords avec l'UE, rejetée par la commission de l'économie (14 voix contre 11)

La mesure 14, visant à protéger les représentants des travailleurs contre le licenciement, divise profondément et a été acceptée au Conseil des Etats en septembre par 26 voix contre 19

La commission a approuvé d'autres mesures, notamment sur la surveillance des aides d'Etat et les échanges agricoles, avec un vote serré de 12 voix contre 12

ATS Agence télégraphique suisse

La mesure controversée garantissant la protection des salaires dans le cadre des accords avec l'UE sera disputée au National en décembre. Contrairement à la commission de politique extérieure, celle de l'économie la rejette, par 14 voix contre 11. Le soutien des partenaires sociaux au paquet est en jeu.

Les accords avec l'UE prévoient un accès plus facile au marché du travail suisse pour les citoyens de l'UE. Cela a suscité des craintes de dumping salarial et de concurrence déloyale dans le pays, si des entreprises étrangères détachant des travailleurs en Suisse proposent des rémunérations basées sur leurs standards nationaux. Ce alors que les salaires sont généralement plus élevés en Suisse, notamment en raison du coût de la vie.

En collaboration avec les partenaires sociaux et les cantons, le Conseil fédéral a donc adopté quatorze mesures pour protéger les salaires sur le territoire national. Celles-ci complètent le dispositif de protection négocié avec l'UE dans l'accord actualisé sur la libre circulation des personnes, qui comprend des principes, des exceptions et une clause de non-régression.

«La mesure 14», visant à mieux protéger les représentants des travailleurs en cas de licenciement, fait particulièrement polémique. Au Conseil des Etats en septembre, elle a été acceptée par 26 voix contre 19 à la fin d'un vif débat. Cette mesure va trop loin, selon la majorité de la commission de l'économie du National, indiquent mercredi les services du Parlement. Une minorité est favorable à la mesure.

Feu vert pour le reste

La commission a majoritairement suivi le Conseil des Etats sur le reste du train de mesures visant à garantir la protection des salaires. Elle a aussi approuvé la surveillance des aides d'Etat, moyennant quelques adaptations. Elle a encore validé les deux accords visant à supprimer les obstacles techniques au commerce ainsi que sur l'accord relatif aux échanges de produits agricoles. Ce dernier a été soutenu de justesse, par 12 voix contre 12, avec la voix prépondérante du président. Une minorité est opposée à tous ces accords.