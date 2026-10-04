Une étude commandée par Economiesuisse estime qu’il faudrait près de 60% de «oui» pour que les Accords bilatéraux III franchissent l’obstacle de la majorité des cantons. Un seuil élevé, alors que le Conseil des Etats vient de se prononcer pour un référendum obligatoire sur le paquet européen.

Reza Rafi

Victoire importante sous la Coupole pour les partisans de la double majorité. Mercredi, par 23 voix contre 17, le Conseil des Etats s’est prononcé en faveur d’un référendum obligatoire sur le paquet d’accords avec l’Union européenne. Pour qu’un «oui» l’emporte, il faudrait donc non seulement l’aval du peuple, mais aussi celui des cantons.

Cette décision a sans doute fait sursauter une partie des milieux économiques. Car lorsqu’une majorité des cantons est également nécessaire lors d’une votation populaire, la campagne devient plus exigeante: il faut davantage de mobilisation, davantage d’engagement et davantage d’argent. Mais à quel point cet obstacle est-il élevé?

Extrapolation statistique

Economiesuisse a commandé une étude sur la question à Sotomo, l’institut du politologue Michael Hermann. L’objectif: déterminer quel taux d’approbation le paquet d’accords devrait atteindre pour obtenir également la majorité des cantons. Le document, daté de septembre 2026, s’intitule «Analyse de la majorité des cantons concernant les Accords bilatéraux III».

Le résultat risque de faire du bruit dans les milieux favorables au rapprochement avec l’UE. Selon les auteurs de l’étude, il faudrait que 59% des électeurs glissent un «oui» dans l’urne pour que la majorité des cantons soit également atteinte. Il ne s’agit ni d’un sondage ni d’une prévision, mais d’une extrapolation statistique.

Un obstacle considérable

Pour un projet aussi disputé politiquement, une majorité populaire aussi nette représenterait un obstacle considérable. Si le Conseil national devait lui aussi se prononcer en décembre en faveur du référendum obligatoire, le débat sur les chances de succès des «Accords bilatéraux III» pourrait donc encore s’intensifier. Beaucoup d’observateurs jugent possible une majorité populaire en faveur du paquet. Mais un «oui» proche de 60% lors de cette votation décisive? Le doute est permis. D’autant que la campagne menée par l’UDC et une partie du centre bourgeois contre ce qu’ils appellent le «traité d’assujettissement» ne devrait être qu’un début.

Pour parvenir à ce résultat, Michael Hermann et son équipe ont analysé les principales votations suisses sur l’Europe depuis le refus de l’EEE en 1992. Ils ont notamment pris en compte l’initiative de l’UDC contre l’immigration de masse en 2014, l’extension de la libre circulation des personnes en 2005, l’initiative de limitation de l’UDC en 2020 ou encore le vote de juin dernier sur l’«initiative pour la durabilité», qui visait à empêcher une Suisse à 10 millions d’habitants.

A partir de ces exemples, les chercheurs ont étudié le lien entre les résultats cantonaux et le pourcentage de «oui» au niveau national. Les votations sur les accords bilatéraux I et II n’étaient, elles, soumises qu’au référendum facultatif. Un élément ressort toutefois: si la majorité des cantons avait été requise lors du vote sur les accords bilatéraux II en 2004, la Suisse n’aurait pas pu adhérer à Schengen/Dublin. Pour l’instant, Economiesuisse garde cette étude confidentielle. Seuls les membres du comité directeur et de la direction en ont reçu une copie.

Deux lectures possibles

Ces conclusions nourrissent deux lectures politiques du débat européen. La première: ceux qui réclament la majorité des cantons créeraient sciemment un obstacle supplémentaire au paquet d’accords, afin d’en compliquer l’adoption sans l’assumer ouvertement. Cette critique vise notamment des élus du Centre et du PLR, qui soutiennent officiellement le projet européen du ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis, tout en insistant sur la majorité des cantons – possiblement aussi en vue des élections de l’an prochain.

L’autre lecture est inverse: les opposants à la majorité des cantons ne défendraient pas d’abord une position institutionnelle, mais chercheraient surtout à maintenir l’obstacle le plus bas possible pour les «Accords bilatéraux III». Dit plus crûment: il s’agirait d’un pragmatisme dicté par la crainte des urnes.

«Le coup de grâce»

Les milieux favorables aux accords contestent naturellement cette lecture. Certains assument toutefois une approche tactique au nom de l’objectif politique. La conseillère nationale du Centre Elisabeth Schneider-Schneiter, spécialiste des questions européennes, estime par exemple, au vu de l’analyse d’Economiesuisse, qu’un «oui» à la majorité des cantons équivaudrait à un «non» aux accords. «La majorité des cantons est le coup de grâce pour les Accords bilatéraux III», déclare-t-elle à Blick.

Pour l’heure, seule la Chambre haute s’est prononcée. Le Conseil national examinera la question en décembre. D’ici là, le débat devrait rester brûlant. Heike Scholten, responsable de campagne chez Economiesuisse, en est consciente. Elle a commandé l’étude à Sotomo pour servir de base au travail de l’organisation faîtière. «La majorité des cantons est une question institutionnelle», explique-t-elle. «Mais nous devons connaître la situation de départ pour pouvoir mener notre campagne de manière ciblée.» Le dernier mot reviendra au peuple.