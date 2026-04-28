Au programme de ce mardi 28 avril: le plan contre les violences sexistes critiqué, des soupçons autour de PrimeEnergy, l'avenir incertain d'une usine chimique, les conditions du personnel soignant au centre du débat et, enfin, Gottéron n'a plus le droit à l'erreur.

Pour cette élue, les progrès du plan contre les violences sexuelles sont «de la poudre aux yeux»

Pour cette élue, les progrès du plan contre les violences sexuelles sont «de la poudre aux yeux»

Pour bien commencer cette nouvelle, quoique pluvieuse, journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose une sélection des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 28 avril. C'est parti!

1 Les progrès contre les violences sexuelles jugés trompeurs

La conseillère nationale Tamara Funiciello (PS/BE) conteste mardi dans le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund» l'évaluation faite la veille par le ministre de la justice Beat Jans, selon laquelle les objectifs de la feuille de route contre les violences domestiques et sexuelles, lancée il y a cinq ans, ont été atteints dans leur grande majorité. Les progrès réalisés sont de la «poudre aux yeux», affirme la socialiste bernoise. Elle critique notamment les grandes disparités entre les cantons dans la mise en œuvre des mesures. La priorité accordée à cette question par un canton dépend fortement des membres des conseils d'Etat, relève Tamara Funiciello. «Je souhaiterais que Beat Jans, et avec lui l'ensemble du Conseil fédéral, se montre plus ferme et fasse preuve de plus de fermeté envers les cantons».

2 Des liens familiaux au cœur du dossier de PrimeEnergy

Les dernières audiences, tenues en avril par le ministère public genevois, montrent que PrimeEnergy Cleantech, l'entreprise bâloise spécialisée dans les installations photovoltaïques dont la faillite a englouti plus de 120 millions de francs de 2000 petits épargnants romands, reposait en partie sur des cercles de confiance familiaux, relate mardi la «Tribune de Genève». La sœur de l'actionnaire principal Laurin Fäh, prévenue et aussi en prison, présidait le conseil d'administration. Du côté de l'ex-directeur Khalid Belgmimi, sa sœur a rejoint PrimeEnergy en 2013 comme standardiste, avant de voir ses responsabilités s'élargir jusqu'à devenir une cheville ouvrière administrative de la succursale genevoise. Les deux femmes nient toute participation consciente à un schéma frauduleux.

3 Incertitudes autour du projet Corden Pharma

Le projet d'usine chimique de Corden Pharma à Muttenz (BL) a été suspendu, rapportent mardi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». L'entreprise dit geler le projet afin d'étudier d'autres options. La maire de Muttenz indique pour sa part regretter cette décision, qui est définitive. Ni la commune ni l'agence de promotion économique de Bâle-Campagne ne connaissent la raison exacte de cette décision, mais une source de la branche soupçonne la politique des droits de douane du président américain Donald Trump de jouer un rôle central.

4 Débat tendu sur les conditions du personnel infirmier

Le Conseil national débat mardi des conditions de travail du personnel infirmier. Le Conseil fédéral veut améliorer l'attractivité du secteur, de plus en plus boudé par les professionnels de la santé, mais les conseillers nationaux risquent de se montrer moins généreux que le gouvernement. Plusieurs points de la réforme, dont la baisse des heures de travail, ont été refusés en commission.

5 Les Dragons n'ont plus le droit à l'erreur

Fribourg Gottéron se retrouve mardi dos au mur dans la finale des play-off de National League de hockey sur glace lors du sixième duel contre Davos. Battu 5-4 après prolongation dimanche dans les Grisons après avoir mené 3-0, l'équipe fribourgeoise est menée 3-2 dans la série disputée au meilleur des sept matchs. La rencontre débute à 20h00 à Fribourg.