La Suisse profite d'un temps ensoleillé depuis plusieurs jours. La pluie fera cependant son retour ce mardi, accompagnée de températures plus fraîches comprises entre 12 et 20 degrés. Mais pas de panique: le beau temps revient dès mercredi.

Après le soleil, la pluie vient rafraîchir la Suisse ce mardi

Après le soleil, la pluie vient rafraîchir la Suisse ce mardi

Nikolina Pantic

La Suisse connaît actuellement une période très ensoleillée. Les températures atteignent jusqu'à 25 degrés au sud et 22 degrés sur le Plateau, prolongeant la série de beaux jours.

Un changement est toutefois attendu dès ce mardi, avec le retour de la pluie et une baisse des températures. Selon MeteoNews, la journée de mardi sera plus fraîche que les jours précédents, avec des températures comprises entre 12 et 20 degrés.

Brève interruption pluvieuse

Des averses toucheront l'ensemble de la Suisse ce mardi. Quelques brèves éclaircies pourront apparaître par endroits, mais elles resteront rares et incertaines. Les températures atteindront au maximum 18 degrés dans le nord et l'ouest, tandis que le Valais et le Tessin bénéficieront de conditions plus douces, avec environ 20 degrés.

Dès le matin, le bassin lémanique et le sud du pays connaîtront déjà quelques précipitations. Pendant que la pluie tombera dans ces zones, le centre et l'est du Plateau ainsi que la bordure nord devraient rester à l'abri, avec un temps probablement sec.

Un mercredi plus clément

Une amélioration est attendue dès le milieu de la semaine, avec moins de pluie et une couverture nuageuse en diminution. Des journées plus douces s'annoncent également, avec des températures proches de 20 degrés aussi bien au nord qu'au sud. La fin de la semaine devrait également être marquée par un temps généralement agréable, avec peu d'épisodes pluvieux.

Le week-end sera notamment marqué par des températures douces, autour de 23 degrés. Le nord de la Suisse sera particulièrement favorisé: à partir de mercredi, le temps y restera durablement ensoleillé, avec seulement quelques nuages épars.