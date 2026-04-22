Un spectacle astronomique a illuminé le ciel ce mercredi! Les Lyrides, une pluie d'étoiles filantes, pouvaient être observées entre 22h et l'aube.

Les étoiles filantes Lyrides ont illuminé le ciel

Les étoiles filantes Lyrides ont illuminé le ciel

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Les Lyrides, cette pluie d'étoiles filantes, ont l'habitude d'illuminer le ciel printanier. Et comme chaque année, c'est durant la nuit du 22 au 23 avril que les amoureux d'astronomie auront le plus de chances d'observer ce phénomène, qui survient autour du 14 au 30 avril.

Les Lyrides sont des débris de poussières et de gaz laissés par la comète C/1861 G1 Thatcher. Une fois dans l'atmosphère, ces particules brûlent, créant des traînées lumineuses et des boules de feu, visibles dans la constellation de la Lyre. Un phénomène connu et observé depuis près de 3000 ans!