Au programme de ce 27 juillet: une Verte veut restreindre la conduite des seniors, le nucléaire ferait perdre gros à l'hydraulique, l'OFDF va supprimer 25 postes, Bienne dresse un bilan positif de l'ambulatoire et, enfin, le procès Karimova touche à son dénouement.

Une élue écologiste veut limiter la conduite aux plus de 70 ans

Une élue écologiste veut limiter la conduite aux plus de 70 ans

Nous espérons que vous avez passé un beau week-end, amis lecteurs! Pour bien commencer cette nouvelle semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous invite à découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 27 juillet. C'est parti!

1 Une Verte veut limiter la conduite après 70 ans

La conseillère nationale écologiste zurichoise Marionna Schlatter veut durcir les règles applicables aux conducteurs âgés, rapporte 20 Minutes. Elle demande au Conseil fédéral d'étudier notamment la possibilité de restreindre, voire d'interdire, la conduite de nuit après 70 ans, ainsi que d'imposer des cours de conduite ou des tests pratiques. D'autres limitations pourraient également concerner la circulation sur autoroute ou en centre-ville. Pour justifier sa demande, elle souligne que les problèmes de vue et les troubles cognitifs susceptibles d'affecter la conduite deviennent plus fréquents avec l'âge. Selon les chiffres de l'OFS, les plus de 80 ans ont causé en 2025 plus de deux fois plus d'accidents avec blessés par kilomètre parcouru que les moins de 24 ans. L'élu du Centre Martin Candinas privilégie toutefois des mesures volontaires et des recommandations médicales, tandis que l'UDC Christian Imark accuse de son côté Marionna Schlatter de manipuler les statistiques et de dresser l'opinion contre les seniors.

2 Le nucléaire pourrait coûter cher à l'hydraulique

La construction d'une nouvelle centrale nucléaire en Suisse ferait perdre jusqu'à un milliard d'euros par an au secteur hydroélectrique suisse, affirme une étude de la HES-SO Valais, relayée par «Le Nouvelliste» de lundi. L'analyse relève que de nouvelles centrales atomiques ne pouvant être construites sans soutien public, l'énergie subventionnée fera baisser les prix de revente des autres types de productions électriques. Interrogé, le producteur d'électricité suisse Alpiq critique la méthodologie de l'étude, mais précise que ses propres analyses, menées par deux équipes indépendantes, concluent qu'une production nucléaire supplémentaire a effectivement un impact sur la rentabilité de l'hydraulique. Il est cependant nettement plus modéré que ce qu'indique l'étude de la HES-SO, ajoute Alpiq.

3 Les douanes suisses suppriment 25 postes de cadres

L'Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (OFDF) prévoit de supprimer 25 postes de cadres, indiquent lundi l'"Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Cette mesure va s'accompagner d'une réduction du nombre de régions et de bureaux de douane. Les 23 «niveaux locaux» actuels seront regroupés en 16 bureaux de douane. Les six «niveaux régionaux» seront ramenés à quatre «régions». L'OFDF va ainsi revenir à la situation qui prévalait avant la restructuration menée par son ancien directeur Christian Bock. L'OFDF déclare dans les journaux «s'efforcer de trouver une solution interne pour toutes les personnes concernées».

4 Les patients plébiscitent les soins ambulatoires à Bienne

Le Centre hospitalier Bienne dresse un bilan intermédiaire positif du projet-pilote lancé en 2025 visant à développer les traitements ambulatoires, écrivent lundi la «Berner Zeitung» et le «Bund». Le projet prévoit de transférer progressivement du stationnaire à l'ambulatoire 30 types d'interventions chirurgicales. La Confédération en impose 18. 96% des patients interrogés par l'hôpital biennois et ayant opté pour un traitement ambulatoire se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits. Les complications telles que les douleurs ou les hémorragies secondaires ont été rares.

5 Verdict dans l'affaire de la fille de Karimov

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) rend son verdict lundi dans le procès pour blanchiment d'argent lié à Gulnara Karimova, fille de l'ancien président ouzbek Islam Karimov. Le TPF a classé en avril la procédure visant cette figure centrale d'une vaste enquête internationale sur des soupçons de corruption et de blanchiment portant sur plusieurs centaines de millions de dollars, en raison d'une peine de prison purgée en Ouzbékistan l'empêchant de quitter le pays avant la prescription des faits en Suisse. Cette décision ne concerne cependant pas les autres accusés, la banque Lombard Odier et son ancien gérant de fortune.