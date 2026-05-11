DE
FR

Harcèlement sexuel à l'armée suisse
Un sergent se glisse dans le lit d'une soldate alcoolisée à son insu

En 2024, une soldate s'est réveillée à Langnau (BE) aux côtés d'un sergent qui s'était glissé dans son lit. L'homme a été condamné mais cette affaire met en lumière un grave problème qui persiste au sein de l'armée.
Publié: 11:27 heures
|
Dernière mise à jour: 11:37 heures
1/4
Au sein de l'armée suisse, 86% des soldats disent avoir été témoins de discrimination ou de violence sexuelle.
Photo: Keystone
LucienFluri05.jpg
Lucien Fluri

Les preuves sont inscrites noir sur blanc. Avant que le sergent de 26 ans ne se glisse dans le lit de la soldate sans son consentement, il lui a envoyé un SMS: il viendrait dans sa chambre ce soir-là. La jeune femme a immédiatement refusé, lui faisant clairement savoir qu’il devait rester dans son propre lit. Qu'elle ne souhaitait avoir affaire à lui que dans le cadre de leurs fonctions respectives.

Mais le sous-officier de l'armée suisse n'a pas accepté ce refus. Ce soir-là, la femme était allongée dans son sac de couchage, alcoolisée, lorsqu'il est entré dans sa chambre, l'a prise dans ses bras et a tenté de lui parler. Comme la militaire ne réagissait pas, il s'est allongé à côté d'elle, l'a enlacée. Il est resté dans cette position toute la nuit, séparé d'elle par le sac de couchage. Pour la soldate, le réveil a été brutal en ce jour de printemps 2024 à la caserne de Langnau dans l’Emmental (BE).

Près de deux ans après les faits, l'homme, originaire de Suisse occidentale, a été condamné par la justice militaire à une amende de 1000 francs suisses. Il a reconnu les faits. Blick a obtenu une copie de la décision de justice, qui est juridiquement contraignante.

Les femmes dans l'armée rapportent souvent des incidents

Le harcèlement sexuel et la discrimination sont un véritable problème pour les femmes dans l'armée. Une étude de l'armée réalisée à l'automne 2024 a révélé que 86% des personnes interrogées avaient subi ou été témoins de discrimination sous une forme ou une autre: allant de la plaisanterie déplacée au harcèlement. Plus de la moitié des femmes ont subi des violences verbales à caractère sexuel, et 13% ont subi des violences physiques à caractère sexuel. 

A lire aussi
La journée d'orientation militaire pour les femmes est critiquée
Risque de discrimination
La journée d'orientation militaire pour les femmes est critiquée
«N**** de merde»: une altercation dégénère entre recrues romandes et alémaniques
Incident raciste dans l'armée
«N**** de merde»: une altercation dégénère à la caserne de Payerne

Depuis la publication du rapport, la sensibilisation à ce sujet s'est accrue, affirme le porte-parole de l'armée, Stefan Hofer. Des formations sont organisées à tous les niveaux, les cadres reçoivent une formation complémentaire et une politique de tolérance zéro est appliquée. La question de la discrimination est abordée dès le début des formations. «Le module d'apprentissage numérique «Discrimination et violences sexuelles» a déjà été suivi par plus de 20'000 membres de l'armée.»

Condamné à une amende de 1000 francs

Selon le porte-parole de l'armée, le centre de signalement et de conseil est sollicité plus fréquemment depuis la réalisation de cette étude. «La diversité des motifs de contact a également augmenté. Nous constatons une augmentation du nombre d'hommes et une plus grande variété de problématiques liées à la diversité, notamment la langue, l'origine, l'âge, la religion et les convictions», a déclaré Stefan Hofer. Les signalements d'incidents relevant du droit pénal militaire seraient minoritaires. L'armée prévoit de renouveler l'enquête. Initialement prévue pour 2027, elle se déroulera finalement en 2028/29, car l'Office fédéral de la statistique mènera une enquête nationale en 2027. 

Le sergent a été condamné à une amende de 1000 francs suisses et à 700 francs de frais de justice. Cependant, une amende avec sursis pour infractions routières, prononcée antérieurement, ne sera pas appliquée. Par ailleurs, l’abus de pouvoir n’a pas été prouvé. Le lendemain des faits, il a demandé à la femme de supprimer ses SMS. Il n’était toutefois pas son supérieur hiérarchique direct et n’a ni mentionné son grade ni menacé la victime de conséquences, selon l’ordonnance pénale de la justice militaire.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus