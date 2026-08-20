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Dans le rouge depuis des années
Un paradis familial bernois contraint de fermer ses portes après 50 ans

Après près de 50 ans d’existence, l’«Erlebnisland Grizzlybär», au bord du lac de Dittlig (BE), fermera fin 2026. Le parc familial est dans le rouge depuis plus de dix ans.
Publié: il y a 38 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
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Le parc d’attractions «Grizzlybär», situé au bord du lac de Dittlig (BE), doit fermer ses portes.
Photo: Hauenstein Gruppe
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Bernadette Hogg

Au bord du lac de Dittlig, dans le canton de Berne, se trouve un petit paradis pour les familles: l’«Erlebnisland Grizzlybär». Avec son minigolf, son zoo, son grand restaurant, ses chambres d’hôtel et son camping, le parc fait le bonheur des enfants et de leurs parents depuis près de 50 ans.

Mais la fin de ce lieu d’excursion emblématique se profile désormais. D’ici à la fin 2026, le parc de Forst-Längenbühl (BE) devra fermer ses portes. La raison: l’établissement est dans le rouge depuis plus de dix ans, révèle la «Berner Zeitung»

La pandémie de coronavirus et les années qui ont suivi ont notamment accentué la pression sur les coûts, explique le groupe Hauenstein, qui exploite l’«Erlebnisland Grizzlybär», dans un communiqué. «De nombreux souvenirs personnels sont liés à ce lieu. C’est pour cette raison que cette décision nous est si difficile à prendre», déclare Nathalie Hauenstein, directrice générale du groupe Hauenstein.

Les collaborateurs devraient rester en poste

La fermeture de l’«Erlebnisland Grizzlybär» entraînera la suppression de 17 postes à temps plein. Au total, 27 collaborateurs perdront leur emploi. Il y a toutefois une lueur d’espoir pour eux. «Nos collaborateurs sont au cœur de nos préoccupations», souligne Nathalie Hauenstein à Blick. «Nous les aidons activement à trouver de nouvelles perspectives professionnelles, si possible au sein des hôtels Hauenstein, mais aussi dans d’autres établissements de la région.»

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Le restaurant et les autres activités du site devraient faire l’objet d’un appel d’offres public à l’automne. «Nous tablons actuellement sur un prix de vente de l’ordre de 2,5 millions de francs», indique Nathalie Hauenstein à Blick. D’ici là, l’activité se poursuivra jusqu’à la fin 2026. «Avec la même cordialité et la même qualité qui font la réputation de l’Erlebnisland depuis de nombreuses années, afin d’offrir aux visiteurs une conclusion digne de ce nom», précise la directrice générale.

Les petits parcs d’attractions doivent se battre

Les difficultés financières ne semblent pas liées à la satisfaction des clients. Sur la plateforme de réservation Booking.com, l’«Erlebnisland Grizzlybär», qui compte dix chambres d’hôtel avec vue sur le lac ou les montagnes, obtient la note de 8,1 sur 10, qualifiée de «très bien». «Tout est top, professionnel et très confortable. Excellent rapport qualité-prix et emplacement génial», écrivait encore en juillet une vacancière satisfaite. 

La Suisse compte de nombreux petits parcs d’attractions de ce type. Beaucoup connaissent actuellement des difficultés économiques, voire sont menacés de fermeture. Le parc de loisirs Ticiland, à Stein am Rhein (SH), a lui aussi dû fermer ses portes en avril dernier. Les coûts d’exploitation étaient trop élevés et les investisseurs ont tourné le dos au propriétaire Peter Hablützel.

Le mini-parc d’attractions Sedel, à Herisau (AR), est lui aussi en difficulté. «Le Sedel reste actuellement fermé en raison de désaccords avec la propriétaire», peut-on lire sur le site internet de ce petit paradis pour enfants avec vue sur le lac de Constance. Outre ce conflit, l’établissement est également confronté à un manque de personnel.

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