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Un ouvrier du bâtiment de 29 ans a perdu la vie vendredi sur un chantier de l’autoroute A8 près de Giswil (Image d'illustration).
Photo: keystone-sda.ch
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Frappé à la tête
Un jeune ouvrier périt sur un chantier autoroutier d'Obwald

Vendredi après-midi, un ouvrier de 29 ans a perdu la vie sur un chantier d'autoroute près de Giswil (OW). L’homme a été mortellement blessé à la tête lors du levage d’un élément métallique.
Publié: 13:37 heures
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ATS Agence télégraphique suisse

Un ouvrier du bâtiment de 29 ans a perdu la vie vendredi après-midi sur un chantier de l’autoroute A8 près de Giswil (OW). Il a été frappé à la tête par un élément métallique et est décédé sur place malgré les tentatives de réanimation.

L’accident est survenu peu après 16h15 sur le chantier du tunnel de l’A8 à Kaiserstuhl, a indiqué samedi la police cantonale d’Obwald. L’ouvrier a été mortellement blessé à la tête lors du levage d’un élément métallique.

Investigation en cours

Malgré l’intervention rapide des secours et les tentatives de réanimation, l’homme de 29 ans a succombé à ses blessures sur place. Les circonstances exactes de l’accident font l’objet d’investigations.

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Les opérations visant à dégager l’élément métallique et le véhicule concerné se sont révélées délicates et ont duré plusieurs heures. Les secours, un hélicoptère d’Air Glaciers, les pompiers, une équipe de soutien psychologique ainsi que le ministère public ont été mobilisés.

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